TRUF.Network hind(TRUF)

1 TRUF/USD reaalajas hind:

$0.02529
$0.02529
+0.39%1D
USD
TRUF.Network (TRUF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:43 (UTC+8)

TRUF.Network (TRUF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02498
$ 0.02498
24 h madal
$ 0.02594
$ 0.02594
24 h kõrge

$ 0.02498
$ 0.02498

$ 0.02594
$ 0.02594

$ 2.270659390167043
$ 2.270659390167043

$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174

+0.23%

+0.39%

+17.08%

+17.08%

TRUF.Network (TRUF) reaalajas hind on $ 0.02529. Viimase 24 tunni jooksul TRUF kaubeldud madalaim $ 0.02498 ja kõrgeim $ 0.02594 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.270659390167043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011471080997112174.

Lüliajalise tootluse osas on TRUF muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel +17.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRUF.Network (TRUF) – turuteave

No.1182

$ 9.42M
$ 9.42M

$ 199.66K
$ 199.66K

$ 25.29M
$ 25.29M

372.45M
372.45M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

37.24%

ETH

TRUF.Network praegune turukapitalisatsioon on $ 9.42M $ 199.66K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUF ringlev varu on 372.45M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.29M.

TRUF.Network (TRUF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TRUF.Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000982+0.39%
30 päeva$ +0.00167+7.07%
60 päeva$ +0.00183+7.80%
90 päeva$ -0.00711-21.95%
TRUF.Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRUF muutuse $ +0.0000982 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TRUF.Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00167 (+7.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TRUF.Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUF $ +0.00183 (+7.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TRUF.Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00711 (-21.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TRUF.Network (TRUF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TRUF.Network hinnaajaloo lehte.

Mis on TRUF.Network (TRUF)

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

TRUF.Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRUF.Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRUF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TRUF.Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRUF.Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TRUF.Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRUF.Network (TRUF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUF.Network (TRUF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUF.Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRUF.Network hinna ennustust kohe!

TRUF.Network (TRUF) tokenoomika

TRUF.Network (TRUF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TRUF.Network (TRUF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TRUF.Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRUF.Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRUF kohalike valuutade suhtes

1 TRUF.Network(TRUF)/VND
665.50635
1 TRUF.Network(TRUF)/AUD
A$0.0384408
1 TRUF.Network(TRUF)/GBP
0.0184617
1 TRUF.Network(TRUF)/EUR
0.0214965
1 TRUF.Network(TRUF)/USD
$0.02529
1 TRUF.Network(TRUF)/MYR
RM0.1064709
1 TRUF.Network(TRUF)/TRY
1.0315791
1 TRUF.Network(TRUF)/JPY
¥3.71763
1 TRUF.Network(TRUF)/ARS
ARS$32.8013829
1 TRUF.Network(TRUF)/RUB
2.0158659
1 TRUF.Network(TRUF)/INR
2.2131279
1 TRUF.Network(TRUF)/IDR
Rp407.9031687
1 TRUF.Network(TRUF)/KRW
35.1247752
1 TRUF.Network(TRUF)/PHP
1.4301495
1 TRUF.Network(TRUF)/EGP
￡E.1.2204954
1 TRUF.Network(TRUF)/BRL
R$0.136566
1 TRUF.Network(TRUF)/CAD
C$0.0349002
1 TRUF.Network(TRUF)/BDT
3.0712176
1 TRUF.Network(TRUF)/NGN
38.7882846
1 TRUF.Network(TRUF)/UAH
1.0422009
1 TRUF.Network(TRUF)/VES
Bs3.41415
1 TRUF.Network(TRUF)/CLP
$24.37956
1 TRUF.Network(TRUF)/PKR
Rs7.1641512
1 TRUF.Network(TRUF)/KZT
13.6922589
1 TRUF.Network(TRUF)/THB
฿0.816867
1 TRUF.Network(TRUF)/TWD
NT$0.7594587
1 TRUF.Network(TRUF)/AED
د.إ0.0928143
1 TRUF.Network(TRUF)/CHF
Fr0.020232
1 TRUF.Network(TRUF)/HKD
HK$0.1977678
1 TRUF.Network(TRUF)/AMD
֏9.6673554
1 TRUF.Network(TRUF)/MAD
.د.م0.2273571
1 TRUF.Network(TRUF)/MXN
$0.4772223
1 TRUF.Network(TRUF)/PLN
0.0920556
1 TRUF.Network(TRUF)/RON
лв0.1092528
1 TRUF.Network(TRUF)/SEK
kr0.2415195
1 TRUF.Network(TRUF)/BGN
лв0.0422343
1 TRUF.Network(TRUF)/HUF
Ft8.537904
1 TRUF.Network(TRUF)/CZK
0.528561
1 TRUF.Network(TRUF)/KWD
د.ك0.00771345
1 TRUF.Network(TRUF)/ILS
0.0852273
1 TRUF.Network(TRUF)/NOK
kr0.2577051
1 TRUF.Network(TRUF)/NZD
$0.0424872

TRUF.Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TRUF.Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TRUF.Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRUF.Network kohta

Kui palju on TRUF.Network (TRUF) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUF hind USD on 0.02529 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUF/USD hind?
Praegune hind TRUF/USD on $ 0.02529. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRUF.Network turukapitalisatsioon?
TRUF turukapitalisatsioon on $ 9.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUF ringlev varu?
TRUF ringlev varu on 372.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUF (ATH) hind?
TRUF saavutab ATH hinna summas 2.270659390167043 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUF madalaim (ATL) hind?
TRUF nägi ATL hinda summas 0.011471080997112174 USD.
Milline on TRUF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUF kauplemismaht on $ 199.66K USD.
Kas TRUF sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:43 (UTC+8)

TRUF.Network (TRUF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.02529
