TRUF.Network (TRUF) reaalajas hind on $ 0.02529. Viimase 24 tunni jooksul TRUF kaubeldud madalaim $ 0.02498 ja kõrgeim $ 0.02594 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.270659390167043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011471080997112174.
Lüliajalise tootluse osas on TRUF muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel +17.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TRUF.Network (TRUF) – turuteave
TRUF.Network praegune turukapitalisatsioon on $ 9.42M$ 199.66K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUF ringlev varu on 372.45M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.29M.
TRUF.Network (TRUF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TRUF.Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000982
+0.39%
30 päeva
$ +0.00167
+7.07%
60 päeva
$ +0.00183
+7.80%
90 päeva
$ -0.00711
-21.95%
TRUF.Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRUF muutuse $ +0.0000982 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TRUF.Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00167 (+7.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TRUF.Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUF $ +0.00183 (+7.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TRUF.Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00711 (-21.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TRUF.Network (TRUF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.
TRUF.Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRUF.Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRUF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TRUF.Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRUF.Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TRUF.Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on TRUF.Network (TRUF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUF.Network (TRUF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUF.Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TRUF.Network (TRUF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TRUF.Network (TRUF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TRUF.Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRUF.Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.