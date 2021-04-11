TrueBit (TRU1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrueBit (TRU1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrueBit (TRU1) teave TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol. Ametlik veebisait: http://www.truebit.io/ Valge raamat: https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c Ostke TRU1 kohe!

TrueBit (TRU1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrueBit (TRU1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07112770232330422 $ 0.07112770232330422 $ 0.07112770232330422 Praegune hind: $ 0.22537 $ 0.22537 $ 0.22537 Lisateave TrueBit (TRU1) hinna kohta

TrueBit (TRU1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrueBit (TRU1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRU1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRU1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRU1 tokeni tokenoomikat, avastage TRU1 tokeni reaalajas hinda!

TrueBit (TRU1) hinna ajalugu TRU1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRU1 hinna ajalugu kohe!

