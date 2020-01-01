Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tri Sigma (TRISIG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tri Sigma (TRISIG) teave Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Ametlik veebisait: https://trisigma.ai/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Ostke TRISIG kohe!

Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tri Sigma (TRISIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 807.96K $ 807.96K $ 807.96K Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 807.96K $ 807.96K $ 807.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Praegune hind: $ 0.000808 $ 0.000808 $ 0.000808 Lisateave Tri Sigma (TRISIG) hinna kohta

Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRISIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRISIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRISIG tokeni tokenoomikat, avastage TRISIG tokeni reaalajas hinda!

Tri Sigma (TRISIG) hinna ajalugu TRISIG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRISIG hinna ajalugu kohe!

TRISIG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRISIG võiks suunduda? Meie TRISIG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRISIG tokeni hinna ennustust kohe!

