Rohkem infot TRISIG

TRISIG Hinnainfo

TRISIG Valge raamat

TRISIG Ametlik veebisait

TRISIG Tokenoomika

TRISIG Hinnaprognoos

TRISIG Ajalugu

TRISIG – ostujuhend

TRISIG-usaldusraha valuutakonverter

TRISIG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tri Sigma logo

Tri Sigma hind(TRISIG)

1 TRISIG/USD reaalajas hind:

$0.00086
$0.00086$0.00086
+0.46%1D
USD
Tri Sigma (TRISIG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:37 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852
24 h madal
$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099
24 h kõrge

$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

$ 0.09539277601745644
$ 0.09539277601745644$ 0.09539277601745644

$ 0.000130744931900812
$ 0.000130744931900812$ 0.000130744931900812

0.00%

+0.46%

+6.17%

+6.17%

Tri Sigma (TRISIG) reaalajas hind on $ 0.00086. Viimase 24 tunni jooksul TRISIG kaubeldud madalaim $ 0.000852 ja kõrgeim $ 0.00099 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRISIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09539277601745644 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000130744931900812.

Lüliajalise tootluse osas on TRISIG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel +6.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tri Sigma (TRISIG) – turuteave

No.2183

$ 859.95K
$ 859.95K$ 859.95K

$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K

$ 859.95K
$ 859.95K$ 859.95K

999.95M
999.95M 999.95M

999,946,805
999,946,805 999,946,805

SOL

Tri Sigma praegune turukapitalisatsioon on $ 859.95K $ 5.90K 24 tunnise kauplemismahuga. TRISIG ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999946805. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Tri Sigma (TRISIG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tri Sigma tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000394+0.46%
30 päeva$ -0.00046-34.85%
60 päeva$ -0.001015-54.14%
90 päeva$ -0.002325-73.00%
Tri Sigma Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRISIG muutuse $ +0.00000394 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tri Sigma 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00046 (-34.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tri Sigma 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRISIG $ -0.001015 (-54.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tri Sigma 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002325 (-73.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tri Sigma (TRISIG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tri Sigma hinnaajaloo lehte.

Mis on Tri Sigma (TRISIG)

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tri Sigma investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRISIG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tri Sigma kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tri Sigma ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tri Sigma hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tri Sigma (TRISIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tri Sigma (TRISIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tri Sigma nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tri Sigma hinna ennustust kohe!

Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika

Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRISIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tri Sigma (TRISIG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tri Sigma osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tri Sigma osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRISIG kohalike valuutade suhtes

1 Tri Sigma(TRISIG)/VND
22.6309
1 Tri Sigma(TRISIG)/AUD
A$0.0013158
1 Tri Sigma(TRISIG)/GBP
0.0006278
1 Tri Sigma(TRISIG)/EUR
0.000731
1 Tri Sigma(TRISIG)/USD
$0.00086
1 Tri Sigma(TRISIG)/MYR
RM0.0036206
1 Tri Sigma(TRISIG)/TRY
0.035131
1 Tri Sigma(TRISIG)/JPY
¥0.12642
1 Tri Sigma(TRISIG)/ARS
ARS$1.1139838
1 Tri Sigma(TRISIG)/RUB
0.0684904
1 Tri Sigma(TRISIG)/INR
0.0752586
1 Tri Sigma(TRISIG)/IDR
Rp13.8709658
1 Tri Sigma(TRISIG)/KRW
1.1944368
1 Tri Sigma(TRISIG)/PHP
0.048633
1 Tri Sigma(TRISIG)/EGP
￡E.0.0414606
1 Tri Sigma(TRISIG)/BRL
R$0.004644
1 Tri Sigma(TRISIG)/CAD
C$0.0011868
1 Tri Sigma(TRISIG)/BDT
0.1044384
1 Tri Sigma(TRISIG)/NGN
1.3190164
1 Tri Sigma(TRISIG)/UAH
0.0354406
1 Tri Sigma(TRISIG)/VES
Bs0.1161
1 Tri Sigma(TRISIG)/CLP
$0.82904
1 Tri Sigma(TRISIG)/PKR
Rs0.2436208
1 Tri Sigma(TRISIG)/KZT
0.4656126
1 Tri Sigma(TRISIG)/THB
฿0.0278296
1 Tri Sigma(TRISIG)/TWD
NT$0.0258258
1 Tri Sigma(TRISIG)/AED
د.إ0.0031562
1 Tri Sigma(TRISIG)/CHF
Fr0.000688
1 Tri Sigma(TRISIG)/HKD
HK$0.0067252
1 Tri Sigma(TRISIG)/AMD
֏0.3287436
1 Tri Sigma(TRISIG)/MAD
.د.م0.0077314
1 Tri Sigma(TRISIG)/MXN
$0.0161078
1 Tri Sigma(TRISIG)/PLN
0.0031218
1 Tri Sigma(TRISIG)/RON
лв0.0037152
1 Tri Sigma(TRISIG)/SEK
kr0.0082044
1 Tri Sigma(TRISIG)/BGN
лв0.0014362
1 Tri Sigma(TRISIG)/HUF
Ft0.2901468
1 Tri Sigma(TRISIG)/CZK
0.0179826
1 Tri Sigma(TRISIG)/KWD
د.ك0.0002623
1 Tri Sigma(TRISIG)/ILS
0.0028982
1 Tri Sigma(TRISIG)/NOK
kr0.0087376
1 Tri Sigma(TRISIG)/NZD
$0.0014448

Tri Sigma ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tri Sigma võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tri Sigma ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tri Sigma kohta

Kui palju on Tri Sigma (TRISIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRISIG hind USD on 0.00086 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRISIG/USD hind?
Praegune hind TRISIG/USD on $ 0.00086. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tri Sigma turukapitalisatsioon?
TRISIG turukapitalisatsioon on $ 859.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRISIG ringlev varu?
TRISIG ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRISIG (ATH) hind?
TRISIG saavutab ATH hinna summas 0.09539277601745644 USD.
Mis oli kõigi aegade TRISIG madalaim (ATL) hind?
TRISIG nägi ATL hinda summas 0.000130744931900812 USD.
Milline on TRISIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRISIG kauplemismaht on $ 5.90K USD.
Kas TRISIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRISIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRISIG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:37 (UTC+8)

Tri Sigma (TRISIG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRISIG/USD kalkulaator

Summa

TRISIG
TRISIG
USD
USD

1 TRISIG = 0.00086 USD

Kauplemine: TRISIG

TRISIGUSDT
$0.00086
$0.00086$0.00086
+0.58%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu