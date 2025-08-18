Tri Sigma (TRISIG) reaalajas hind on $ 0.00086. Viimase 24 tunni jooksul TRISIG kaubeldud madalaim $ 0.000852 ja kõrgeim $ 0.00099 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRISIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09539277601745644 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000130744931900812.
Lüliajalise tootluse osas on TRISIG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.46% 24 tunni vältel +6.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tri Sigma (TRISIG) – turuteave
No.2183
$ 859.95K
$ 859.95K$ 859.95K
$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K
$ 859.95K
$ 859.95K$ 859.95K
999.95M
999.95M 999.95M
999,946,805
999,946,805 999,946,805
SOL
Tri Sigma praegune turukapitalisatsioon on $ 859.95K$ 5.90K 24 tunnise kauplemismahuga. TRISIG ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999946805. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Tri Sigma (TRISIG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tri Sigma tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000394
+0.46%
30 päeva
$ -0.00046
-34.85%
60 päeva
$ -0.001015
-54.14%
90 päeva
$ -0.002325
-73.00%
Tri Sigma Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRISIG muutuse $ +0.00000394 (+0.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tri Sigma 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00046 (-34.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tri Sigma 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRISIG $ -0.001015 (-54.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tri Sigma 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002325 (-73.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tri Sigma (TRISIG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.
Tri Sigma on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tri Sigma investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRISIG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tri Sigma kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tri Sigma ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tri Sigma hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tri Sigma (TRISIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tri Sigma (TRISIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tri Sigma nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tri Sigma (TRISIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRISIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tri Sigma (TRISIG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tri Sigma osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tri Sigma osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
