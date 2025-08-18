Rohkem infot TRIBE

TRIBE logo

TRIBE hind(TRIBE)

1 TRIBE/USD reaalajas hind:

$0.6074
$0.6074$0.6074
-0.97%1D
USD
TRIBE (TRIBE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:30 (UTC+8)

TRIBE (TRIBE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.6012
$ 0.6012$ 0.6012
24 h madal
$ 0.6169
$ 0.6169$ 0.6169
24 h kõrge

$ 0.6012
$ 0.6012$ 0.6012

$ 0.6169
$ 0.6169$ 0.6169

$ 2.49166441
$ 2.49166441$ 2.49166441

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-0.97%

-3.53%

-3.53%

TRIBE (TRIBE) reaalajas hind on $ 0.6074. Viimase 24 tunni jooksul TRIBE kaubeldud madalaim $ 0.6012 ja kõrgeim $ 0.6169 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRIBEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.49166441 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRIBE muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -3.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRIBE (TRIBE) – turuteave

No.3864

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K

$ 607.40M
$ 607.40M$ 607.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-04-04 00:00:00

ETH

TRIBE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.26K 24 tunnise kauplemismahuga. TRIBE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TRIBE (TRIBE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TRIBE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005949-0.97%
30 päeva$ +0.1225+25.26%
60 päeva$ +0.1352+28.63%
90 päeva$ +0.2277+59.96%
TRIBE Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRIBE muutuse $ -0.005949 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TRIBE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1225 (+25.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TRIBE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRIBE $ +0.1352 (+28.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TRIBE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2277 (+59.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TRIBE (TRIBE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TRIBE hinnaajaloo lehte.

Mis on TRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRIBE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRIBE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TRIBE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRIBE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TRIBE hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRIBE (TRIBE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRIBE (TRIBE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRIBE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRIBE hinna ennustust kohe!

TRIBE (TRIBE) tokenoomika

TRIBE (TRIBE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRIBE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TRIBE (TRIBE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TRIBE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRIBE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRIBE kohalike valuutade suhtes

1 TRIBE(TRIBE)/VND
15,983.731
1 TRIBE(TRIBE)/AUD
A$0.929322
1 TRIBE(TRIBE)/GBP
0.443402
1 TRIBE(TRIBE)/EUR
0.51629
1 TRIBE(TRIBE)/USD
$0.6074
1 TRIBE(TRIBE)/MYR
RM2.557154
1 TRIBE(TRIBE)/TRY
24.81229
1 TRIBE(TRIBE)/JPY
¥89.2878
1 TRIBE(TRIBE)/ARS
ARS$786.783442
1 TRIBE(TRIBE)/RUB
48.373336
1 TRIBE(TRIBE)/INR
53.153574
1 TRIBE(TRIBE)/IDR
Rp9,796.772822
1 TRIBE(TRIBE)/KRW
843.605712
1 TRIBE(TRIBE)/PHP
34.34847
1 TRIBE(TRIBE)/EGP
￡E.29.282754
1 TRIBE(TRIBE)/BRL
R$3.27996
1 TRIBE(TRIBE)/CAD
C$0.838212
1 TRIBE(TRIBE)/BDT
73.762656
1 TRIBE(TRIBE)/NGN
931.593676
1 TRIBE(TRIBE)/UAH
25.030954
1 TRIBE(TRIBE)/VES
Bs81.999
1 TRIBE(TRIBE)/CLP
$585.5336
1 TRIBE(TRIBE)/PKR
Rs172.064272
1 TRIBE(TRIBE)/KZT
328.852434
1 TRIBE(TRIBE)/THB
฿19.655464
1 TRIBE(TRIBE)/TWD
NT$18.240222
1 TRIBE(TRIBE)/AED
د.إ2.229158
1 TRIBE(TRIBE)/CHF
Fr0.48592
1 TRIBE(TRIBE)/HKD
HK$4.749868
1 TRIBE(TRIBE)/AMD
֏232.184724
1 TRIBE(TRIBE)/MAD
.د.م5.460526
1 TRIBE(TRIBE)/MXN
$11.376602
1 TRIBE(TRIBE)/PLN
2.204862
1 TRIBE(TRIBE)/RON
лв2.623968
1 TRIBE(TRIBE)/SEK
kr5.794596
1 TRIBE(TRIBE)/BGN
лв1.014358
1 TRIBE(TRIBE)/HUF
Ft204.924612
1 TRIBE(TRIBE)/CZK
12.700734
1 TRIBE(TRIBE)/KWD
د.ك0.185257
1 TRIBE(TRIBE)/ILS
2.046938
1 TRIBE(TRIBE)/NOK
kr6.171184
1 TRIBE(TRIBE)/NZD
$1.020432

TRIBE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TRIBE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TRIBE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRIBE kohta

Kui palju on TRIBE (TRIBE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRIBE hind USD on 0.6074 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRIBE/USD hind?
Praegune hind TRIBE/USD on $ 0.6074. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRIBE turukapitalisatsioon?
TRIBE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRIBE ringlev varu?
TRIBE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRIBE (ATH) hind?
TRIBE saavutab ATH hinna summas 2.49166441 USD.
Mis oli kõigi aegade TRIBE madalaim (ATL) hind?
TRIBE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRIBE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRIBE kauplemismaht on $ 56.26K USD.
Kas TRIBE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRIBE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRIBE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:30 (UTC+8)

TRIBE (TRIBE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

