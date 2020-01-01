Trias (TRIAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trias (TRIAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trias (TRIAS) teave TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.trias.one/ Valge raamat: https://docs.trias.one/trias-docs-1/whitepaper/trias-whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3A856d4effa670C54585a5D523e96513e148e95d Ostke TRIAS kohe!

Trias (TRIAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trias (TRIAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.391 $ 19.391 $ 19.391 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.8085 $ 0.8085 $ 0.8085 Lisateave Trias (TRIAS) hinna kohta

Trias (TRIAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trias (TRIAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRIAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRIAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRIAS tokeni tokenoomikat, avastage TRIAS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRIAS Kas olete huvitatud Trias (TRIAS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TRIAS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TRIAS MEXC-ist osta!

Trias (TRIAS) hinna ajalugu TRIAS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRIAS hinna ajalugu kohe!

TRIAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRIAS võiks suunduda? Meie TRIAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRIAS tokeni hinna ennustust kohe!

