Trias logo

Trias hind(TRIAS)

1 TRIAS/USD reaalajas hind:

$0.7906
-2.10%1D
USD
Trias (TRIAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:29 (UTC+8)

Trias (TRIAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7811
24 h madal
$ 0.8326
24 h kõrge

$ 0.7811
$ 0.8326
$ 31.97092298
$ 0
-0.56%

-2.10%

-6.11%

-6.11%

Trias (TRIAS) reaalajas hind on $ 0.7907. Viimase 24 tunni jooksul TRIAS kaubeldud madalaim $ 0.7811 ja kõrgeim $ 0.8326 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRIASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 31.97092298 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TRIAS muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -2.10% 24 tunni vältel -6.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trias (TRIAS) – turuteave

No.1526

$ 3.95M
$ 99.68K
$ 7.91M
5.00M
9,999,999.9
5,000,000
50.00%

BSC

Trias praegune turukapitalisatsioon on $ 3.95M $ 99.68K 24 tunnise kauplemismahuga. TRIAS ringlev varu on 5.00M, mille koguvaru on 5000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.91M.

Trias (TRIAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Trias tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.016959-2.10%
30 päeva$ -0.0311-3.79%
60 päeva$ -0.1303-14.15%
90 päeva$ -0.6643-45.66%
Trias Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRIAS muutuse $ -0.016959 (-2.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Trias 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0311 (-3.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Trias 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRIAS $ -0.1303 (-14.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Trias 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.6643 (-45.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Trias (TRIAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Trias hinnaajaloo lehte.

Mis on Trias (TRIAS)

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Trias on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trias investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRIAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Trias kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trias ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Trias hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trias (TRIAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trias (TRIAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trias nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trias hinna ennustust kohe!

Trias (TRIAS) tokenoomika

Trias (TRIAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRIAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trias (TRIAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Trias osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trias osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRIAS kohalike valuutade suhtes

1 Trias(TRIAS)/VND
20,807.2705
1 Trias(TRIAS)/AUD
A$1.201864
1 Trias(TRIAS)/GBP
0.577211
1 Trias(TRIAS)/EUR
0.672095
1 Trias(TRIAS)/USD
$0.7907
1 Trias(TRIAS)/MYR
RM3.328847
1 Trias(TRIAS)/TRY
32.252653
1 Trias(TRIAS)/JPY
¥116.2329
1 Trias(TRIAS)/ARS
ARS$1,025.545807
1 Trias(TRIAS)/RUB
63.026697
1 Trias(TRIAS)/INR
69.194157
1 Trias(TRIAS)/IDR
Rp12,753.224021
1 Trias(TRIAS)/KRW
1,098.187416
1 Trias(TRIAS)/PHP
44.714085
1 Trias(TRIAS)/EGP
￡E.38.159182
1 Trias(TRIAS)/BRL
R$4.26978
1 Trias(TRIAS)/CAD
C$1.091166
1 Trias(TRIAS)/BDT
96.022608
1 Trias(TRIAS)/NGN
1,212.728218
1 Trias(TRIAS)/UAH
32.584747
1 Trias(TRIAS)/VES
Bs106.7445
1 Trias(TRIAS)/CLP
$762.2348
1 Trias(TRIAS)/PKR
Rs223.989496
1 Trias(TRIAS)/KZT
428.092887
1 Trias(TRIAS)/THB
฿25.610773
1 Trias(TRIAS)/TWD
NT$23.744721
1 Trias(TRIAS)/AED
د.إ2.901869
1 Trias(TRIAS)/CHF
Fr0.63256
1 Trias(TRIAS)/HKD
HK$6.183274
1 Trias(TRIAS)/AMD
֏302.252982
1 Trias(TRIAS)/MAD
.د.م7.108393
1 Trias(TRIAS)/MXN
$14.920509
1 Trias(TRIAS)/PLN
2.878148
1 Trias(TRIAS)/RON
лв3.415824
1 Trias(TRIAS)/SEK
kr7.551185
1 Trias(TRIAS)/BGN
лв1.320469
1 Trias(TRIAS)/HUF
Ft266.94032
1 Trias(TRIAS)/CZK
16.52563
1 Trias(TRIAS)/KWD
د.ك0.2411635
1 Trias(TRIAS)/ILS
2.664659
1 Trias(TRIAS)/NOK
kr8.057233
1 Trias(TRIAS)/NZD
$1.328376

Trias ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trias võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Trias ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trias kohta

Kui palju on Trias (TRIAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRIAS hind USD on 0.7907 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRIAS/USD hind?
Praegune hind TRIAS/USD on $ 0.7907. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trias turukapitalisatsioon?
TRIAS turukapitalisatsioon on $ 3.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRIAS ringlev varu?
TRIAS ringlev varu on 5.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRIAS (ATH) hind?
TRIAS saavutab ATH hinna summas 31.97092298 USD.
Mis oli kõigi aegade TRIAS madalaim (ATL) hind?
TRIAS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TRIAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRIAS kauplemismaht on $ 99.68K USD.
Kas TRIAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRIAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRIAS hinna ennustust.
Trias (TRIAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRIAS/USD kalkulaator

Summa

TRIAS
TRIAS
USD
USD

1 TRIAS = 0.7907 USD

Kauplemine: TRIAS

TRIASUSDT
$0.7906
$0.7906$0.7906
-2.04%

