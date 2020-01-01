Tren Finance (TREN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tren Finance (TREN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tren Finance (TREN) teave Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Ametlik veebisait: https://www.tren.finance/ Valge raamat: https://docs.tren.finance/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5 Ostke TREN kohe!

Tren Finance (TREN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tren Finance (TREN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 168.70K $ 168.70K $ 168.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0001687 $ 0.0001687 $ 0.0001687 Lisateave Tren Finance (TREN) hinna kohta

Tren Finance (TREN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tren Finance (TREN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TREN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TREN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TREN tokeni tokenoomikat, avastage TREN tokeni reaalajas hinda!

