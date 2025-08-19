Tren Finance (TREN) reaalajas hind on $ 0.0001735. Viimase 24 tunni jooksul TREN kaubeldud madalaim $ 0.000169 ja kõrgeim $ 0.0001831 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRENkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on TREN muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -49.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tren Finance (TREN) – turuteave
--
----
$ 53.08K
$ 53.08K$ 53.08K
$ 173.50K
$ 173.50K$ 173.50K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Tren Finance praegune turukapitalisatsioon on --$ 53.08K 24 tunnise kauplemismahuga. TREN ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 173.50K.
Tren Finance (TREN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tren Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000191
-0.11%
30 päeva
$ -0.0006465
-78.85%
60 päeva
$ -0.0048265
-96.53%
90 päeva
$ -0.0048265
-96.53%
Tren Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris TREN muutuse $ -0.000000191 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tren Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006465 (-78.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tren Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TREN $ -0.0048265 (-96.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tren Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0048265 (-96.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tren Finance (TREN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.
Tren Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tren Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TREN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tren Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tren Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tren Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tren Finance (TREN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tren Finance (TREN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tren Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tren Finance (TREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tren Finance (TREN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tren Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tren Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.