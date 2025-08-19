Mis on Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tren Finance (TREN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tren Finance (TREN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tren Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tren Finance hinna ennustust kohe!

Tren Finance (TREN) tokenoomika

Tren Finance (TREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TREN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Tren Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tren Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tren Finance kohta Kui palju on Tren Finance (TREN) tänapäeval väärt? Reaalajas TREN hind USD on 0.0001735 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TREN/USD hind? $ 0.0001735 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TREN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tren Finance turukapitalisatsioon? TREN turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TREN ringlev varu? TREN ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TREN (ATH) hind? TREN saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade TREN madalaim (ATL) hind? TREN nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on TREN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TREN kauplemismaht on $ 53.08K USD . Kas TREN sel aastal kõrgemale ka suundub? TREN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TREN hinna ennustust

