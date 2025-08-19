Rohkem infot TREN

TREN Hinnainfo

TREN Valge raamat

TREN Ametlik veebisait

TREN Tokenoomika

TREN Hinnaprognoos

TREN Ajalugu

TREN – ostujuhend

TREN-usaldusraha valuutakonverter

TREN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tren Finance logo

Tren Finance hind(TREN)

1 TREN/USD reaalajas hind:

$0.0001735
$0.0001735$0.0001735
-0.11%1D
USD
Tren Finance (TREN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:36:34 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000169
$ 0.000169$ 0.000169
24 h madal
$ 0.0001831
$ 0.0001831$ 0.0001831
24 h kõrge

$ 0.000169
$ 0.000169$ 0.000169

$ 0.0001831
$ 0.0001831$ 0.0001831

--
----

--
----

-0.06%

-0.11%

-49.36%

-49.36%

Tren Finance (TREN) reaalajas hind on $ 0.0001735. Viimase 24 tunni jooksul TREN kaubeldud madalaim $ 0.000169 ja kõrgeim $ 0.0001831 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRENkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on TREN muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -49.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tren Finance (TREN) – turuteave

--
----

$ 53.08K
$ 53.08K$ 53.08K

$ 173.50K
$ 173.50K$ 173.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Tren Finance praegune turukapitalisatsioon on -- $ 53.08K 24 tunnise kauplemismahuga. TREN ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 173.50K.

Tren Finance (TREN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tren Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000191-0.11%
30 päeva$ -0.0006465-78.85%
60 päeva$ -0.0048265-96.53%
90 päeva$ -0.0048265-96.53%
Tren Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris TREN muutuse $ -0.000000191 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tren Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006465 (-78.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tren Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TREN $ -0.0048265 (-96.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tren Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0048265 (-96.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tren Finance (TREN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tren Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tren Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TREN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tren Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tren Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tren Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tren Finance (TREN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tren Finance (TREN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tren Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tren Finance hinna ennustust kohe!

Tren Finance (TREN) tokenoomika

Tren Finance (TREN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tren Finance (TREN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tren Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tren Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TREN kohalike valuutade suhtes

1 Tren Finance(TREN)/VND
4.5656525
1 Tren Finance(TREN)/AUD
A$0.00026719
1 Tren Finance(TREN)/GBP
0.00012839
1 Tren Finance(TREN)/EUR
0.000147475
1 Tren Finance(TREN)/USD
$0.0001735
1 Tren Finance(TREN)/MYR
RM0.00073217
1 Tren Finance(TREN)/TRY
0.00709268
1 Tren Finance(TREN)/JPY
¥0.0255045
1 Tren Finance(TREN)/ARS
ARS$0.22415853
1 Tren Finance(TREN)/RUB
0.01396675
1 Tren Finance(TREN)/INR
0.015151755
1 Tren Finance(TREN)/IDR
Rp2.798386705
1 Tren Finance(TREN)/KRW
0.24097068
1 Tren Finance(TREN)/PHP
0.00989644
1 Tren Finance(TREN)/EGP
￡E.0.00839393
1 Tren Finance(TREN)/BRL
R$0.000942105
1 Tren Finance(TREN)/CAD
C$0.00023943
1 Tren Finance(TREN)/BDT
0.02107331
1 Tren Finance(TREN)/NGN
0.265696165
1 Tren Finance(TREN)/COP
$0.69678641
1 Tren Finance(TREN)/ZAR
R.0.003058805
1 Tren Finance(TREN)/UAH
0.00715167
1 Tren Finance(TREN)/VES
Bs0.0234225
1 Tren Finance(TREN)/CLP
$0.167254
1 Tren Finance(TREN)/PKR
Rs0.0492046
1 Tren Finance(TREN)/KZT
0.093480065
1 Tren Finance(TREN)/THB
฿0.00563875
1 Tren Finance(TREN)/TWD
NT$0.00521541
1 Tren Finance(TREN)/AED
د.إ0.000636745
1 Tren Finance(TREN)/CHF
Fr0.0001388
1 Tren Finance(TREN)/HKD
HK$0.001355035
1 Tren Finance(TREN)/AMD
֏0.06649908
1 Tren Finance(TREN)/MAD
.د.م0.001563235
1 Tren Finance(TREN)/MXN
$0.00325486
1 Tren Finance(TREN)/SAR
ريال0.000650625
1 Tren Finance(TREN)/PLN
0.00063154
1 Tren Finance(TREN)/RON
лв0.000751255
1 Tren Finance(TREN)/SEK
kr0.001656925
1 Tren Finance(TREN)/BGN
лв0.000289745
1 Tren Finance(TREN)/HUF
Ft0.058773125
1 Tren Finance(TREN)/CZK
0.00363656
1 Tren Finance(TREN)/KWD
د.ك0.0000529175
1 Tren Finance(TREN)/ILS
0.00058643
1 Tren Finance(TREN)/AOA
Kz0.158157395
1 Tren Finance(TREN)/BHD
.د.ب0.0000654095
1 Tren Finance(TREN)/BMD
$0.0001735
1 Tren Finance(TREN)/DKK
kr0.001108665
1 Tren Finance(TREN)/HNL
L0.00454223
1 Tren Finance(TREN)/MUR
0.007889045
1 Tren Finance(TREN)/NAD
$0.00305707
1 Tren Finance(TREN)/NOK
kr0.0017697
1 Tren Finance(TREN)/NZD
$0.00029148
1 Tren Finance(TREN)/PAB
B/.0.0001735
1 Tren Finance(TREN)/PGK
K0.000720025
1 Tren Finance(TREN)/QAR
ر.ق0.00063154
1 Tren Finance(TREN)/RSD
дин.0.017424605

Tren Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tren Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tren Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tren Finance kohta

Kui palju on Tren Finance (TREN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TREN hind USD on 0.0001735 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TREN/USD hind?
Praegune hind TREN/USD on $ 0.0001735. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tren Finance turukapitalisatsioon?
TREN turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TREN ringlev varu?
TREN ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TREN (ATH) hind?
TREN saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TREN madalaim (ATL) hind?
TREN nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TREN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TREN kauplemismaht on $ 53.08K USD.
Kas TREN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TREN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TREN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:36:34 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TREN/USD kalkulaator

Summa

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.0001735 USD

Kauplemine: TREN

TRENUSDT
$0.0001735
$0.0001735$0.0001735
-0.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu