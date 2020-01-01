Doland Tremp (TREMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doland Tremp (TREMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doland Tremp (TREMP) teave TREMP is a meme coin. Ametlik veebisait: https://www.tremp.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FU1q8vJpZNUrmqsciSjp8bAKKidGsLmouB8CBdf8TKQv Ostke TREMP kohe!

Doland Tremp (TREMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doland Tremp (TREMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5351 $ 1.5351 $ 1.5351 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 Praegune hind: $ 0.01803 $ 0.01803 $ 0.01803 Lisateave Doland Tremp (TREMP) hinna kohta

Doland Tremp (TREMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doland Tremp (TREMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TREMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TREMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TREMP tokeni tokenoomikat, avastage TREMP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TREMP Kas olete huvitatud Doland Tremp (TREMP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TREMP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Doland Tremp (TREMP) hinna ajalugu TREMP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TREMP hinna ajalugu kohe!

TREMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TREMP võiks suunduda? Meie TREMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TREMP tokeni hinna ennustust kohe!

