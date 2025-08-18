Doland Tremp (TREMP) reaalajas hind on $ 0.02002. Viimase 24 tunni jooksul TREMP kaubeldud madalaim $ 0.01893 ja kõrgeim $ 0.0205 näitab aktiivset turu volatiivsust. TREMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6485200334426382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000054695491348225.
Lüliajalise tootluse osas on TREMP muutunud -1.72% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel +1.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Doland Tremp (TREMP) – turuteave
No.3471
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
0.00
0.00 0.00
99,999,138.08
99,999,138.08 99,999,138.08
SOL
Doland Tremp praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.86K 24 tunnise kauplemismahuga. TREMP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99999138.08. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Doland Tremp (TREMP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Doland Tremp tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000383
-0.19%
30 päeva
$ +0.00087
+4.54%
60 päeva
$ -0.00327
-14.05%
90 päeva
$ -0.00791
-28.33%
Doland Tremp Hinnamuutus täna
Täna registreeris TREMP muutuse $ -0.0000383 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Doland Tremp 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00087 (+4.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Doland Tremp 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TREMP $ -0.00327 (-14.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Doland Tremp 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00791 (-28.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Doland Tremp (TREMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Doland Tremp on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Doland Tremp investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TREMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Doland Tremp kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Doland Tremp ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Doland Tremp hinna ennustus (USD)
Kui palju on Doland Tremp (TREMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doland Tremp (TREMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doland Tremp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Doland Tremp (TREMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Doland Tremp (TREMP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Doland Tremp osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Doland Tremp osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.