Rohkem infot TRC

TRC Hinnainfo

TRC Valge raamat

TRC Ametlik veebisait

TRC Tokenoomika

TRC Hinnaprognoos

TRC Ajalugu

TRC – ostujuhend

TRC-usaldusraha valuutakonverter

TRC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Terrace logo

Terrace hind(TRC)

1 TRC/USD reaalajas hind:

$0.003019
$0.003019$0.003019
+0.66%1D
USD
Terrace (TRC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:28 (UTC+8)

Terrace (TRC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002785
$ 0.002785$ 0.002785
24 h madal
$ 0.003027
$ 0.003027$ 0.003027
24 h kõrge

$ 0.002785
$ 0.002785$ 0.002785

$ 0.003027
$ 0.003027$ 0.003027

--
----

--
----

+0.49%

+0.66%

+12.56%

+12.56%

Terrace (TRC) reaalajas hind on $ 0.003019. Viimase 24 tunni jooksul TRC kaubeldud madalaim $ 0.002785 ja kõrgeim $ 0.003027 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on TRC muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, +0.66% 24 tunni vältel +12.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Terrace (TRC) – turuteave

--
----

$ 77.59K
$ 77.59K$ 77.59K

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Terrace praegune turukapitalisatsioon on -- $ 77.59K 24 tunnise kauplemismahuga. TRC ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Terrace (TRC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Terrace tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001979+0.66%
30 päeva$ +0.000044+1.47%
60 päeva$ +0.000466+18.25%
90 päeva$ +0.001267+72.31%
Terrace Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRC muutuse $ +0.00001979 (+0.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Terrace 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000044 (+1.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Terrace 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRC $ +0.000466 (+18.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Terrace 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001267 (+72.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Terrace (TRC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Terrace hinnaajaloo lehte.

Mis on Terrace (TRC)

Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one.

Terrace on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Terrace investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Terrace kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Terrace ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Terrace hinna ennustus (USD)

Kui palju on Terrace (TRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Terrace (TRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Terrace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Terrace hinna ennustust kohe!

Terrace (TRC) tokenoomika

Terrace (TRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Terrace (TRC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Terrace osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Terrace osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRC kohalike valuutade suhtes

1 Terrace(TRC)/VND
79.444985
1 Terrace(TRC)/AUD
A$0.00458888
1 Terrace(TRC)/GBP
0.00220387
1 Terrace(TRC)/EUR
0.00256615
1 Terrace(TRC)/USD
$0.003019
1 Terrace(TRC)/MYR
RM0.01270999
1 Terrace(TRC)/TRY
0.12314501
1 Terrace(TRC)/JPY
¥0.443793
1 Terrace(TRC)/ARS
ARS$3.91567319
1 Terrace(TRC)/RUB
0.24064449
1 Terrace(TRC)/INR
0.26419269
1 Terrace(TRC)/IDR
Rp48.69354157
1 Terrace(TRC)/KRW
4.19302872
1 Terrace(TRC)/PHP
0.17072445
1 Terrace(TRC)/EGP
￡E.0.14569694
1 Terrace(TRC)/BRL
R$0.0163026
1 Terrace(TRC)/CAD
C$0.00416622
1 Terrace(TRC)/BDT
0.36662736
1 Terrace(TRC)/NGN
4.63036106
1 Terrace(TRC)/UAH
0.12441299
1 Terrace(TRC)/VES
Bs0.407565
1 Terrace(TRC)/CLP
$2.910316
1 Terrace(TRC)/PKR
Rs0.85522232
1 Terrace(TRC)/KZT
1.63451679
1 Terrace(TRC)/THB
฿0.0975137
1 Terrace(TRC)/TWD
NT$0.09066057
1 Terrace(TRC)/AED
د.إ0.01107973
1 Terrace(TRC)/CHF
Fr0.0024152
1 Terrace(TRC)/HKD
HK$0.02360858
1 Terrace(TRC)/AMD
֏1.15404294
1 Terrace(TRC)/MAD
.د.م0.02714081
1 Terrace(TRC)/MXN
$0.05696853
1 Terrace(TRC)/PLN
0.01098916
1 Terrace(TRC)/RON
лв0.01304208
1 Terrace(TRC)/SEK
kr0.02883145
1 Terrace(TRC)/BGN
лв0.00504173
1 Terrace(TRC)/HUF
Ft1.0192144
1 Terrace(TRC)/CZK
0.0630971
1 Terrace(TRC)/KWD
د.ك0.000920795
1 Terrace(TRC)/ILS
0.01017403
1 Terrace(TRC)/NOK
kr0.03076361
1 Terrace(TRC)/NZD
$0.00507192

Terrace ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Terrace võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Terrace ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Terrace kohta

Kui palju on Terrace (TRC) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRC hind USD on 0.003019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRC/USD hind?
Praegune hind TRC/USD on $ 0.003019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Terrace turukapitalisatsioon?
TRC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRC ringlev varu?
TRC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRC (ATH) hind?
TRC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TRC madalaim (ATL) hind?
TRC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TRC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRC kauplemismaht on $ 77.59K USD.
Kas TRC sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:28 (UTC+8)

Terrace (TRC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRC/USD kalkulaator

Summa

TRC
TRC
USD
USD

1 TRC = 0.003019 USD

Kauplemine: TRC

TRCUSDT
$0.003019
$0.003019$0.003019
+0.66%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu