TRAX (TRAX) teave BeraTrax delivers mobile-first yield on Berachain with a seamless, Web2-like experience. Featuring social logins, onramps, and gas abstraction, users can deposit any token into any vault in one click. Rewards can be kept or auto-compounded, earning BGT, protocol rewards, and our native TRAX token. Ametlik veebisait: https://beratrax.com Valge raamat: https://docs.beratrax.com Plokiahela Explorer: https://berascan.com/token/0xeab9814bd2bf57f284368bcbe9eb5a8394032ca8 Ostke TRAX kohe!

TRAX (TRAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TRAX (TRAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 289.20K $ 289.20K $ 289.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.001446 $ 0.001446 $ 0.001446 Lisateave TRAX (TRAX) hinna kohta

TRAX (TRAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TRAX (TRAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRAX tokeni tokenoomikat, avastage TRAX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRAX Kas olete huvitatud TRAX (TRAX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TRAX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TRAX MEXC-ist osta!

TRAX (TRAX) hinna ajalugu TRAX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRAX hinna ajalugu kohe!

TRAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRAX võiks suunduda? Meie TRAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRAX tokeni hinna ennustust kohe!

