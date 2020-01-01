TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TRAVA.FINANCE (TRAVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) teave TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Ametlik veebisait: https://trava.finance/ Valge raamat: https://docs.trava.finance/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Ostke TRAVA kohe!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TRAVA.FINANCE (TRAVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 495.21K $ 495.21K $ 495.21K Koguvaru: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Ringlev varu: $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 590.00K $ 590.00K $ 590.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Praegune hind: $ 0.000118 $ 0.000118 $ 0.000118 Lisateave TRAVA.FINANCE (TRAVA) hinna kohta

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRAVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRAVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRAVA tokeni tokenoomikat, avastage TRAVA tokeni reaalajas hinda!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) hinna ajalugu TRAVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRAVA hinna ajalugu kohe!

TRAVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRAVA võiks suunduda? Meie TRAVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRAVA tokeni hinna ennustust kohe!

