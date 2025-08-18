TRAVA.FINANCE (TRAVA) reaalajas hind on $ 0.000121. Viimase 24 tunni jooksul TRAVA kaubeldud madalaim $ 0.0001123 ja kõrgeim $ 0.0001226 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04662123961816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000077126931078042.
Lüliajalise tootluse osas on TRAVA muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel +21.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TRAVA.FINANCE (TRAVA) – turuteave
No.2411
$ 507.77K
$ 507.77K$ 507.77K
$ 51.75K
$ 51.75K$ 51.75K
$ 605.00K
$ 605.00K$ 605.00K
4.20B
4.20B 4.20B
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
4,745,402,992.914396
4,745,402,992.914396 4,745,402,992.914396
83.92%
BSC
TRAVA.FINANCE praegune turukapitalisatsioon on $ 507.77K$ 51.75K 24 tunnise kauplemismahuga. TRAVA ringlev varu on 4.20B, mille koguvaru on 4745402992.914396. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 605.00K.
TRAVA.FINANCE (TRAVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TRAVA.FINANCE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000694
-0.57%
30 päeva
$ +0.0000317
+35.49%
60 päeva
$ +0.0000412
+51.62%
90 päeva
$ -0.0000104
-7.92%
TRAVA.FINANCE Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRAVA muutuse $ -0.000000694 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TRAVA.FINANCE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000317 (+35.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TRAVA.FINANCE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRAVA $ +0.0000412 (+51.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TRAVA.FINANCE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000104 (-7.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TRAVA.FINANCE (TRAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.
TRAVA.FINANCE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRAVA.FINANCE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TRAVA.FINANCE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRAVA.FINANCE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TRAVA.FINANCE hinna ennustus (USD)
Kui palju on TRAVA.FINANCE (TRAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRAVA.FINANCE (TRAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRAVA.FINANCE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TRAVA.FINANCE (TRAVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TRAVA.FINANCE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRAVA.FINANCE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.