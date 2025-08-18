Rohkem infot TRAVA

TRAVA.FINANCE (TRAVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001123
$ 0.0001123$ 0.0001123
24 h madal
$ 0.0001226
$ 0.0001226$ 0.0001226
24 h kõrge

$ 0.0001123
$ 0.0001123$ 0.0001123

$ 0.0001226
$ 0.0001226$ 0.0001226

$ 0.04662123961816
$ 0.04662123961816$ 0.04662123961816

$ 0.000077126931078042
$ 0.000077126931078042$ 0.000077126931078042

-0.66%

-0.57%

+21.00%

+21.00%

TRAVA.FINANCE (TRAVA) reaalajas hind on $ 0.000121. Viimase 24 tunni jooksul TRAVA kaubeldud madalaim $ 0.0001123 ja kõrgeim $ 0.0001226 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04662123961816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000077126931078042.

Lüliajalise tootluse osas on TRAVA muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel +21.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) – turuteave

No.2411

$ 507.77K
$ 507.77K$ 507.77K

$ 51.75K
$ 51.75K$ 51.75K

$ 605.00K
$ 605.00K$ 605.00K

4.20B
4.20B 4.20B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,745,402,992.914396
4,745,402,992.914396 4,745,402,992.914396

83.92%

BSC

TRAVA.FINANCE praegune turukapitalisatsioon on $ 507.77K $ 51.75K 24 tunnise kauplemismahuga. TRAVA ringlev varu on 4.20B, mille koguvaru on 4745402992.914396. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 605.00K.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TRAVA.FINANCE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000694-0.57%
30 päeva$ +0.0000317+35.49%
60 päeva$ +0.0000412+51.62%
90 päeva$ -0.0000104-7.92%
TRAVA.FINANCE Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRAVA muutuse $ -0.000000694 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TRAVA.FINANCE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000317 (+35.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TRAVA.FINANCE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRAVA $ +0.0000412 (+51.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TRAVA.FINANCE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000104 (-7.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TRAVA.FINANCE (TRAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TRAVA.FINANCE hinnaajaloo lehte.

Mis on TRAVA.FINANCE (TRAVA)

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRAVA.FINANCE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TRAVA.FINANCE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRAVA.FINANCE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TRAVA.FINANCE hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRAVA.FINANCE (TRAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRAVA.FINANCE (TRAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRAVA.FINANCE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRAVA.FINANCE hinna ennustust kohe!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika

TRAVA.FINANCE (TRAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TRAVA.FINANCE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRAVA.FINANCE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRAVA.FINANCE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TRAVA.FINANCE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TRAVA.FINANCE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRAVA.FINANCE kohta

Kui palju on TRAVA.FINANCE (TRAVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRAVA hind USD on 0.000121 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRAVA/USD hind?
Praegune hind TRAVA/USD on $ 0.000121. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRAVA.FINANCE turukapitalisatsioon?
TRAVA turukapitalisatsioon on $ 507.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRAVA ringlev varu?
TRAVA ringlev varu on 4.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRAVA (ATH) hind?
TRAVA saavutab ATH hinna summas 0.04662123961816 USD.
Mis oli kõigi aegade TRAVA madalaim (ATL) hind?
TRAVA nägi ATL hinda summas 0.000077126931078042 USD.
Milline on TRAVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRAVA kauplemismaht on $ 51.75K USD.
Kas TRAVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRAVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRAVA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:52:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

