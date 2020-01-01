Polytrade (TRADE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polytrade (TRADE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polytrade (TRADE) teave POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Ametlik veebisait: https://polytrade.finance Valge raamat: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Ostke TRADE kohe!

Polytrade (TRADE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polytrade (TRADE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Praegune hind: $ 0.12434 $ 0.12434 $ 0.12434 Lisateave Polytrade (TRADE) hinna kohta

Polytrade (TRADE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polytrade (TRADE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRADE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRADE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRADE tokeni tokenoomikat, avastage TRADE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRADE Kas olete huvitatud Polytrade (TRADE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TRADE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TRADE MEXC-ist osta!

Polytrade (TRADE) hinna ajalugu TRADE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRADE hinna ajalugu kohe!

TRADE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRADE võiks suunduda? Meie TRADE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRADE tokeni hinna ennustust kohe!

