Polytrade (TRADE) reaalajas hind on $ 0.13834. Viimase 24 tunni jooksul TRADE kaubeldud madalaim $ 0.13059 ja kõrgeim $ 0.14029 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRADEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.067126392343356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05131675775777374.
Lüliajalise tootluse osas on TRADE muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +5.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Polytrade (TRADE) – turuteave
$ 5.71M
$ 61.49K
$ 13.83M
41.29M
100,000,000
MATIC
Polytrade praegune turukapitalisatsioon on $ 5.71M$ 61.49K 24 tunnise kauplemismahuga. TRADE ringlev varu on 41.29M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Polytrade (TRADE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Polytrade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000277
-0.02%
30 päeva
$ -0.0253
-15.47%
60 päeva
$ +0.02079
+17.68%
90 päeva
$ -0.06899
-33.28%
Polytrade Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRADE muutuse $ -0.0000277 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Polytrade 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0253 (-15.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Polytrade 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRADE $ +0.02079 (+17.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Polytrade 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06899 (-33.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Polytrade (TRADE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.
Polytrade hinna ennustus (USD)
