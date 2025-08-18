Rohkem infot TRADE

Polytrade hind(TRADE)

1 TRADE/USD reaalajas hind:

$0.13825
$0.13825$0.13825
-0.02%1D
USD
Polytrade (TRADE) reaalajas hinnagraafik
Polytrade (TRADE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13059
$ 0.13059$ 0.13059
24 h madal
$ 0.14029
$ 0.14029$ 0.14029
24 h kõrge

$ 0.13059
$ 0.13059$ 0.13059

$ 0.14029
$ 0.14029$ 0.14029

$ 3.067126392343356
$ 3.067126392343356$ 3.067126392343356

$ 0.05131675775777374
$ 0.05131675775777374$ 0.05131675775777374

+0.15%

-0.02%

+5.30%

+5.30%

Polytrade (TRADE) reaalajas hind on $ 0.13834. Viimase 24 tunni jooksul TRADE kaubeldud madalaim $ 0.13059 ja kõrgeim $ 0.14029 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRADEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.067126392343356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05131675775777374.

Lüliajalise tootluse osas on TRADE muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +5.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polytrade (TRADE) – turuteave

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

$ 61.49K
$ 61.49K$ 61.49K

$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M

41.29M
41.29M 41.29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

Polytrade praegune turukapitalisatsioon on $ 5.71M $ 61.49K 24 tunnise kauplemismahuga. TRADE ringlev varu on 41.29M, mille koguvaru on 100000000.

Polytrade (TRADE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polytrade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000277-0.02%
30 päeva$ -0.0253-15.47%
60 päeva$ +0.02079+17.68%
90 päeva$ -0.06899-33.28%
Polytrade Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRADE muutuse $ -0.0000277 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polytrade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0253 (-15.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polytrade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRADE $ +0.02079 (+17.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polytrade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06899 (-33.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polytrade (TRADE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polytrade hinnaajaloo lehte.

Mis on Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polytrade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRADE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polytrade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polytrade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polytrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polytrade (TRADE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polytrade (TRADE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polytrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polytrade hinna ennustust kohe!

Polytrade (TRADE) tokenoomika

Polytrade (TRADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polytrade (TRADE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polytrade osta? Protsess on lihtne ja kiire!

TRADE kohalike valuutade suhtes

1 Polytrade(TRADE)/VND
3,640.4171
1 Polytrade(TRADE)/AUD
A$0.2102768
1 Polytrade(TRADE)/GBP
0.1009882
1 Polytrade(TRADE)/EUR
0.117589
1 Polytrade(TRADE)/USD
$0.13834
1 Polytrade(TRADE)/MYR
RM0.5824114
1 Polytrade(TRADE)/TRY
5.6428886
1 Polytrade(TRADE)/JPY
¥20.33598
1 Polytrade(TRADE)/ARS
ARS$179.4283634
1 Polytrade(TRADE)/RUB
11.0270814
1 Polytrade(TRADE)/INR
12.1061334
1 Polytrade(TRADE)/IDR
Rp2,231.2900102
1 Polytrade(TRADE)/KRW
192.1376592
1 Polytrade(TRADE)/PHP
7.823127
1 Polytrade(TRADE)/EGP
￡E.6.6762884
1 Polytrade(TRADE)/BRL
R$0.747036
1 Polytrade(TRADE)/CAD
C$0.1909092
1 Polytrade(TRADE)/BDT
16.8000096
1 Polytrade(TRADE)/NGN
212.1775916
1 Polytrade(TRADE)/UAH
5.7009914
1 Polytrade(TRADE)/VES
Bs18.6759
1 Polytrade(TRADE)/CLP
$133.35976
1 Polytrade(TRADE)/PKR
Rs39.1889552
1 Polytrade(TRADE)/KZT
74.8986594
1 Polytrade(TRADE)/THB
฿4.4808326
1 Polytrade(TRADE)/TWD
NT$4.1543502
1 Polytrade(TRADE)/AED
د.إ0.5077078
1 Polytrade(TRADE)/CHF
Fr0.110672
1 Polytrade(TRADE)/HKD
HK$1.0818188
1 Polytrade(TRADE)/AMD
֏52.8818484
1 Polytrade(TRADE)/MAD
.د.م1.2436766
1 Polytrade(TRADE)/MXN
$2.6104758
1 Polytrade(TRADE)/PLN
0.5035576
1 Polytrade(TRADE)/RON
лв0.5976288
1 Polytrade(TRADE)/SEK
kr1.321147
1 Polytrade(TRADE)/BGN
лв0.2310278
1 Polytrade(TRADE)/HUF
Ft46.703584
1 Polytrade(TRADE)/CZK
2.891306
1 Polytrade(TRADE)/KWD
د.ك0.0421937
1 Polytrade(TRADE)/ILS
0.4662058
1 Polytrade(TRADE)/NOK
kr1.4096846
1 Polytrade(TRADE)/NZD
$0.2324112

Polytrade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polytrade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Polytrade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polytrade kohta

Kui palju on Polytrade (TRADE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRADE hind USD on 0.13834 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRADE/USD hind?
Praegune hind TRADE/USD on $ 0.13834. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polytrade turukapitalisatsioon?
TRADE turukapitalisatsioon on $ 5.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRADE ringlev varu?
TRADE ringlev varu on 41.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRADE (ATH) hind?
TRADE saavutab ATH hinna summas 3.067126392343356 USD.
Mis oli kõigi aegade TRADE madalaim (ATL) hind?
TRADE nägi ATL hinda summas 0.05131675775777374 USD.
Milline on TRADE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRADE kauplemismaht on $ 61.49K USD.
Kas TRADE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRADE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRADE hinna ennustust.
Polytrade (TRADE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

