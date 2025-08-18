Mis on Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polytrade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Polytrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polytrade (TRADE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polytrade (TRADE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polytrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Polytrade (TRADE) tokenoomika

Polytrade (TRADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polytrade (TRADE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polytrade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polytrade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRADE kohalike valuutade suhtes

Polytrade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polytrade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polytrade kohta Kui palju on Polytrade (TRADE) tänapäeval väärt? Reaalajas TRADE hind USD on 0.13834 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRADE/USD hind? $ 0.13834 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRADE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Polytrade turukapitalisatsioon? TRADE turukapitalisatsioon on $ 5.71M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRADE ringlev varu? TRADE ringlev varu on 41.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRADE (ATH) hind? TRADE saavutab ATH hinna summas 3.067126392343356 USD . Mis oli kõigi aegade TRADE madalaim (ATL) hind? TRADE nägi ATL hinda summas 0.05131675775777374 USD . Milline on TRADE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRADE kauplemismaht on $ 61.49K USD . Kas TRADE sel aastal kõrgemale ka suundub? TRADE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRADE hinna ennustust

