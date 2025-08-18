Rohkem infot TQ

Ton Question hind(TQ)

$0.00001111
$0.00001111
+9.02%1D
Ton Question (TQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:14 (UTC+8)

Ton Question (TQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000969
$ 0.00000969
24 h madal
$ 0.00001111
$ 0.00001111
24 h kõrge

$ 0.00000969
$ 0.00000969

$ 0.00001111
$ 0.00001111

$ 0.205119954929494
$ 0.205119954929494

$ 0.000009973755429021
$ 0.000009973755429021

+9.02%

+9.02%

-12.11%

-12.11%

Ton Question (TQ) reaalajas hind on $ 0.00001111. Viimase 24 tunni jooksul TQ kaubeldud madalaim $ 0.00000969 ja kõrgeim $ 0.00001111 näitab aktiivset turu volatiivsust. TQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.205119954929494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000009973755429021.

Lüliajalise tootluse osas on TQ muutunud +9.02% viimase tunni jooksul, +9.02% 24 tunni vältel -12.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ton Question (TQ) – turuteave

No.3953

$ 0.00
$ 0.00

$ 61.47
$ 61.47

$ 111.10K
$ 111.10K

0.00
0.00

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

0.00%

BSC

Ton Question praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 61.47 24 tunnise kauplemismahuga. TQ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 111.10K.

Ton Question (TQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ton Question tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000009192+9.02%
30 päeva$ -0.00000414-27.15%
60 päeva$ -0.00148589-99.26%
90 päeva$ -0.01498889-99.93%
Ton Question Hinnamuutus täna

Täna registreeris TQ muutuse $ +0.0000009192 (+9.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ton Question 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000414 (-27.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ton Question 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TQ $ -0.00148589 (-99.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ton Question 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01498889 (-99.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ton Question (TQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ton Question hinnaajaloo lehte.

Mis on Ton Question (TQ)

Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends.

Ton Question on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ton Question investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ton Question kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ton Question ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ton Question hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ton Question (TQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ton Question (TQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ton Question nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ton Question hinna ennustust kohe!

Ton Question (TQ) tokenoomika

Ton Question (TQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ton Question (TQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ton Question osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ton Question osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TQ kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ton Question võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Ton Question ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ton Question kohta

Kui palju on Ton Question (TQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas TQ hind USD on 0.00001111 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TQ/USD hind?
Praegune hind TQ/USD on $ 0.00001111. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ton Question turukapitalisatsioon?
TQ turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TQ ringlev varu?
TQ ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TQ (ATH) hind?
TQ saavutab ATH hinna summas 0.205119954929494 USD.
Mis oli kõigi aegade TQ madalaim (ATL) hind?
TQ nägi ATL hinda summas 0.000009973755429021 USD.
Milline on TQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TQ kauplemismaht on $ 61.47 USD.
Kas TQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
TQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:14 (UTC+8)

Ton Question (TQ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 TQ = 0.00001111 USD

TQUSDT
$0.00001111
$0.00001111
+9.02%

