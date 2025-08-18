Ton Question (TQ) reaalajas hind on $ 0.00001111. Viimase 24 tunni jooksul TQ kaubeldud madalaim $ 0.00000969 ja kõrgeim $ 0.00001111 näitab aktiivset turu volatiivsust. TQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.205119954929494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000009973755429021.
Lüliajalise tootluse osas on TQ muutunud +9.02% viimase tunni jooksul, +9.02% 24 tunni vältel -12.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ton Question (TQ) – turuteave
$ 0.00
$ 61.47
$ 111.10K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
BSC
Ton Question praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 61.47 24 tunnise kauplemismahuga. TQ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 111.10K.
Ton Question (TQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ton Question tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000009192
+9.02%
30 päeva
$ -0.00000414
-27.15%
60 päeva
$ -0.00148589
-99.26%
90 päeva
$ -0.01498889
-99.93%
Ton Question Hinnamuutus täna
Täna registreeris TQ muutuse $ +0.0000009192 (+9.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ton Question 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000414 (-27.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ton Question 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TQ $ -0.00148589 (-99.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ton Question 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01498889 (-99.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ton Question (TQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends.
Ton Question on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ton Question ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ton Question hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ton Question (TQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ton Question (TQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ton Question nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ton Question (TQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ton Question (TQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ton Question osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ton Question osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.