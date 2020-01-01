TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TORSY MEMECOIN (TORSY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) teave Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Ametlik veebisait: https://torsy.meme/ Valge raamat: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Ostke TORSY kohe!

TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TORSY MEMECOIN (TORSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 533.40K $ 533.40K $ 533.40K Koguvaru: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Ringlev varu: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 533.40K $ 533.40K $ 533.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Praegune hind: $ 0.000762 $ 0.000762 $ 0.000762 Lisateave TORSY MEMECOIN (TORSY) hinna kohta

TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TORSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TORSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TORSY tokeni tokenoomikat, avastage TORSY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TORSY Kas olete huvitatud TORSY MEMECOIN (TORSY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TORSY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TORSY MEXC-ist osta!

TORSY MEMECOIN (TORSY) hinna ajalugu TORSY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TORSY hinna ajalugu kohe!

TORSY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TORSY võiks suunduda? Meie TORSY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TORSY tokeni hinna ennustust kohe!

