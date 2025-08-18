Rohkem infot TORSY

TORSY MEMECOIN logo

TORSY MEMECOIN hind(TORSY)

1 TORSY/USD reaalajas hind:

$0.000756
$0.000756$0.000756
+0.53%1D
USD
TORSY MEMECOIN (TORSY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:01 (UTC+8)

TORSY MEMECOIN (TORSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075
24 h madal
$ 0.000775
$ 0.000775$ 0.000775
24 h kõrge

$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075

$ 0.000775
$ 0.000775$ 0.000775

$ 0.03675965949351203
$ 0.03675965949351203$ 0.03675965949351203

$ 0.000579704242559859
$ 0.000579704242559859$ 0.000579704242559859

0.00%

+0.53%

-5.50%

-5.50%

TORSY MEMECOIN (TORSY) reaalajas hind on $ 0.000756. Viimase 24 tunni jooksul TORSY kaubeldud madalaim $ 0.00075 ja kõrgeim $ 0.000775 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03675965949351203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000579704242559859.

Lüliajalise tootluse osas on TORSY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.53% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TORSY MEMECOIN (TORSY) – turuteave

No.2391

$ 529.20K
$ 529.20K$ 529.20K

$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K

$ 529.20K
$ 529.20K$ 529.20K

700.00M
700.00M 700.00M

699,999,673
699,999,673 699,999,673

699,999,673
699,999,673 699,999,673

100.00%

SOL

TORSY MEMECOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 529.20K $ 10.84K 24 tunnise kauplemismahuga. TORSY ringlev varu on 700.00M, mille koguvaru on 699999673. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 529.20K.

TORSY MEMECOIN (TORSY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TORSY MEMECOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000399+0.53%
30 päeva$ -0.000076-9.14%
60 päeva$ +0.00002+2.71%
90 päeva$ -0.000186-19.75%
TORSY MEMECOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris TORSY muutuse $ +0.00000399 (+0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TORSY MEMECOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000076 (-9.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TORSY MEMECOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TORSY $ +0.00002 (+2.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TORSY MEMECOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000186 (-19.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TORSY MEMECOIN (TORSY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TORSY MEMECOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

TORSY MEMECOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TORSY MEMECOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TORSY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TORSY MEMECOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TORSY MEMECOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TORSY MEMECOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on TORSY MEMECOIN (TORSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TORSY MEMECOIN (TORSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TORSY MEMECOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TORSY MEMECOIN hinna ennustust kohe!

TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika

TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TORSY MEMECOIN (TORSY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TORSY MEMECOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TORSY MEMECOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TORSY kohalike valuutade suhtes

1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/VND
19.89414
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/AUD
A$0.00114912
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/GBP
0.00055188
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/EUR
0.0006426
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/USD
$0.000756
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/MYR
RM0.00318276
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/TRY
0.03083724
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/JPY
¥0.111132
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/ARS
ARS$0.98053956
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/RUB
0.06026076
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/INR
0.06615756
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/IDR
Rp12.19354668
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/KRW
1.04999328
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/PHP
0.0427518
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/EGP
￡E.0.03648456
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/BRL
R$0.0040824
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/CAD
C$0.00104328
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/BDT
0.09180864
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/NGN
1.15950744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/UAH
0.03115476
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/VES
Bs0.10206
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/CLP
$0.728784
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/PKR
Rs0.21415968
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/KZT
0.40930596
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/THB
฿0.02448684
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/TWD
NT$0.02270268
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/AED
د.إ0.00277452
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/CHF
Fr0.0006048
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/HKD
HK$0.00591192
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/AMD
֏0.28898856
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/MAD
.د.م0.00679644
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/MXN
$0.01426572
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/PLN
0.00275184
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/RON
лв0.00326592
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/SEK
kr0.0072198
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/BGN
лв0.00126252
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/HUF
Ft0.2552256
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/CZK
0.0158004
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/KWD
د.ك0.00023058
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/ILS
0.00254772
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/NOK
kr0.00770364
1 TORSY MEMECOIN(TORSY)/NZD
$0.00127008

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TORSY MEMECOIN kohta

Kui palju on TORSY MEMECOIN (TORSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas TORSY hind USD on 0.000756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TORSY/USD hind?
Praegune hind TORSY/USD on $ 0.000756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TORSY MEMECOIN turukapitalisatsioon?
TORSY turukapitalisatsioon on $ 529.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TORSY ringlev varu?
TORSY ringlev varu on 700.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TORSY (ATH) hind?
TORSY saavutab ATH hinna summas 0.03675965949351203 USD.
Mis oli kõigi aegade TORSY madalaim (ATL) hind?
TORSY nägi ATL hinda summas 0.000579704242559859 USD.
Milline on TORSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TORSY kauplemismaht on $ 10.84K USD.
Kas TORSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
TORSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TORSY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:01 (UTC+8)

TORSY MEMECOIN (TORSY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

