TORSY MEMECOIN (TORSY) reaalajas hind on $ 0.000756. Viimase 24 tunni jooksul TORSY kaubeldud madalaim $ 0.00075 ja kõrgeim $ 0.000775 näitab aktiivset turu volatiivsust. TORSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03675965949351203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000579704242559859.
Lüliajalise tootluse osas on TORSY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.53% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TORSY MEMECOIN (TORSY) – turuteave
No.2391
$ 529.20K
$ 529.20K$ 529.20K
$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K
$ 529.20K
$ 529.20K$ 529.20K
700.00M
700.00M 700.00M
699,999,673
699,999,673 699,999,673
699,999,673
699,999,673 699,999,673
100.00%
SOL
TORSY MEMECOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 529.20K$ 10.84K 24 tunnise kauplemismahuga. TORSY ringlev varu on 700.00M, mille koguvaru on 699999673. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 529.20K.
TORSY MEMECOIN (TORSY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TORSY MEMECOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000399
+0.53%
30 päeva
$ -0.000076
-9.14%
60 päeva
$ +0.00002
+2.71%
90 päeva
$ -0.000186
-19.75%
TORSY MEMECOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris TORSY muutuse $ +0.00000399 (+0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TORSY MEMECOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000076 (-9.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TORSY MEMECOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TORSY $ +0.00002 (+2.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TORSY MEMECOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000186 (-19.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TORSY MEMECOIN (TORSY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.
TORSY MEMECOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TORSY MEMECOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TORSY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TORSY MEMECOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TORSY MEMECOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TORSY MEMECOIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on TORSY MEMECOIN (TORSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TORSY MEMECOIN (TORSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TORSY MEMECOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TORSY MEMECOIN (TORSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TORSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TORSY MEMECOIN (TORSY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TORSY MEMECOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TORSY MEMECOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
