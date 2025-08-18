TOP Network (TOP) reaalajas hind on $ 0.000096. Viimase 24 tunni jooksul TOP kaubeldud madalaim $ 0.000096 ja kõrgeim $ 0.0000974 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.036536170624 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000085025143923373.
Lüliajalise tootluse osas on TOP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TOP Network (TOP) – turuteave
No.1997
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
$ 40.03K
$ 40.03K$ 40.03K
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M
14.40B
14.40B 14.40B
20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
TOP
TOP Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.38M$ 40.03K 24 tunnise kauplemismahuga. TOP ringlev varu on 14.40B, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TOP Network (TOP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TOP Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000001
-1.04%
60 päeva
$ -0.0000621
-39.28%
90 päeva
$ -0.0000714
-42.66%
TOP Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris TOP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TOP Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001 (-1.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TOP Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TOP $ -0.0000621 (-39.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TOP Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000714 (-42.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TOP Network (TOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value.
Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem.
To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOP Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TOP Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOP Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TOP Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on TOP Network (TOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOP Network (TOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOP Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TOP Network (TOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TOP Network (TOP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TOP Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOP Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.