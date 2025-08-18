Rohkem infot TOP

TOP Hinnainfo

TOP Ametlik veebisait

TOP Tokenoomika

TOP Hinnaprognoos

TOP Ajalugu

TOP – ostujuhend

TOP-usaldusraha valuutakonverter

TOP Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TOP Network logo

TOP Network hind(TOP)

1 TOP/USD reaalajas hind:

$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%1D
USD
TOP Network (TOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:15 (UTC+8)

TOP Network (TOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096
24 h madal
$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974
24 h kõrge

$ 0.000096
$ 0.000096$ 0.000096

$ 0.0000974
$ 0.0000974$ 0.0000974

$ 0.036536170624
$ 0.036536170624$ 0.036536170624

$ 0.000085025143923373
$ 0.000085025143923373$ 0.000085025143923373

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOP Network (TOP) reaalajas hind on $ 0.000096. Viimase 24 tunni jooksul TOP kaubeldud madalaim $ 0.000096 ja kõrgeim $ 0.0000974 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.036536170624 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000085025143923373.

Lüliajalise tootluse osas on TOP muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOP Network (TOP) – turuteave

No.1997

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

$ 40.03K
$ 40.03K$ 40.03K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

14.40B
14.40B 14.40B

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

TOP

TOP Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.38M $ 40.03K 24 tunnise kauplemismahuga. TOP ringlev varu on 14.40B, mille koguvaru on 20000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TOP Network (TOP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TOP Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000001-1.04%
60 päeva$ -0.0000621-39.28%
90 päeva$ -0.0000714-42.66%
TOP Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris TOP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TOP Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001 (-1.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TOP Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TOP $ -0.0000621 (-39.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TOP Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000714 (-42.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TOP Network (TOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TOP Network hinnaajaloo lehte.

Mis on TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOP Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TOP Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOP Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TOP Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOP Network (TOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOP Network (TOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOP Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOP Network hinna ennustust kohe!

TOP Network (TOP) tokenoomika

TOP Network (TOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TOP Network (TOP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TOP Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOP Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TOP kohalike valuutade suhtes

1 TOP Network(TOP)/VND
2.52624
1 TOP Network(TOP)/AUD
A$0.00014688
1 TOP Network(TOP)/GBP
0.00007008
1 TOP Network(TOP)/EUR
0.0000816
1 TOP Network(TOP)/USD
$0.000096
1 TOP Network(TOP)/MYR
RM0.00040416
1 TOP Network(TOP)/TRY
0.0039216
1 TOP Network(TOP)/JPY
¥0.014112
1 TOP Network(TOP)/ARS
ARS$0.12435168
1 TOP Network(TOP)/RUB
0.00764544
1 TOP Network(TOP)/INR
0.00840096
1 TOP Network(TOP)/IDR
Rp1.54838688
1 TOP Network(TOP)/KRW
0.13333248
1 TOP Network(TOP)/PHP
0.0054288
1 TOP Network(TOP)/EGP
￡E.0.00462816
1 TOP Network(TOP)/BRL
R$0.0005184
1 TOP Network(TOP)/CAD
C$0.00013248
1 TOP Network(TOP)/BDT
0.01165824
1 TOP Network(TOP)/NGN
0.14723904
1 TOP Network(TOP)/UAH
0.00395616
1 TOP Network(TOP)/VES
Bs0.01296
1 TOP Network(TOP)/CLP
$0.092544
1 TOP Network(TOP)/PKR
Rs0.02719488
1 TOP Network(TOP)/KZT
0.05197536
1 TOP Network(TOP)/THB
฿0.00310656
1 TOP Network(TOP)/TWD
NT$0.00288288
1 TOP Network(TOP)/AED
د.إ0.00035232
1 TOP Network(TOP)/CHF
Fr0.0000768
1 TOP Network(TOP)/HKD
HK$0.00075072
1 TOP Network(TOP)/AMD
֏0.03669696
1 TOP Network(TOP)/MAD
.د.م0.00086304
1 TOP Network(TOP)/MXN
$0.00179808
1 TOP Network(TOP)/PLN
0.00034848
1 TOP Network(TOP)/RON
лв0.00041472
1 TOP Network(TOP)/SEK
kr0.00091584
1 TOP Network(TOP)/BGN
лв0.00016032
1 TOP Network(TOP)/HUF
Ft0.03238848
1 TOP Network(TOP)/CZK
0.00200736
1 TOP Network(TOP)/KWD
د.ك0.00002928
1 TOP Network(TOP)/ILS
0.00032352
1 TOP Network(TOP)/NOK
kr0.00097536
1 TOP Network(TOP)/NZD
$0.00016128

TOP Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TOP Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TOP Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOP Network kohta

Kui palju on TOP Network (TOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOP hind USD on 0.000096 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOP/USD hind?
Praegune hind TOP/USD on $ 0.000096. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOP Network turukapitalisatsioon?
TOP turukapitalisatsioon on $ 1.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOP ringlev varu?
TOP ringlev varu on 14.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOP (ATH) hind?
TOP saavutab ATH hinna summas 0.036536170624 USD.
Mis oli kõigi aegade TOP madalaim (ATL) hind?
TOP nägi ATL hinda summas 0.000085025143923373 USD.
Milline on TOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOP kauplemismaht on $ 40.03K USD.
Kas TOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:15 (UTC+8)

TOP Network (TOP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TOP/USD kalkulaator

Summa

TOP
TOP
USD
USD

1 TOP = 0.000096 USD

Kauplemine: TOP

TOPUSDT
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu