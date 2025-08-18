Mis on TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

Kui palju on TOP Network (TOP) tänapäeval väärt? Reaalajas TOP hind USD on 0.000096 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TOP/USD hind? $ 0.000096 . Milline on TOP Network turukapitalisatsioon? TOP turukapitalisatsioon on $ 1.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TOP ringlev varu? TOP ringlev varu on 14.40B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOP (ATH) hind? TOP saavutab ATH hinna summas 0.036536170624 USD . Mis oli kõigi aegade TOP madalaim (ATL) hind? TOP nägi ATL hinda summas 0.000085025143923373 USD . Milline on TOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TOP kauplemismaht on $ 40.03K USD .

