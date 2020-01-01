TOMI (TOMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOMI (TOMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOMI (TOMI) teave tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Ametlik veebisait: https://tomi.com/ Valge raamat: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Ostke TOMI kohe!

TOMI (TOMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOMI (TOMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Koguvaru: $ 4.28B $ 4.28B $ 4.28B Ringlev varu: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000283665337425661 $ 0.000283665337425661 $ 0.000283665337425661 Praegune hind: $ 0.0002865 $ 0.0002865 $ 0.0002865 Lisateave TOMI (TOMI) hinna kohta

TOMI (TOMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOMI (TOMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOMI tokeni tokenoomikat, avastage TOMI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TOMI Kas olete huvitatud TOMI (TOMI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TOMI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TOMI MEXC-ist osta!

TOMI (TOMI) hinna ajalugu TOMI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TOMI hinna ajalugu kohe!

TOMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOMI võiks suunduda? Meie TOMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOMI tokeni hinna ennustust kohe!

