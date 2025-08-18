TOMI (TOMI) reaalajas hind on $ 0.0003716. Viimase 24 tunni jooksul TOMI kaubeldud madalaim $ 0.0003429 ja kõrgeim $ 0.0003888 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.13280036241909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000347026938886499.
Lüliajalise tootluse osas on TOMI muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -15.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TOMI (TOMI) – turuteave
No.1959
$ 1.59M
$ 141.08K
$ 1.59M
4.27B
4,281,047,102.4379454
ETH
TOMI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.59M$ 141.08K 24 tunnise kauplemismahuga. TOMI ringlev varu on 4.27B, mille koguvaru on 4281047102.4379454. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TOMI (TOMI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TOMI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001081
-0.29%
30 päeva
$ -0.0003084
-45.36%
60 päeva
$ -0.0008664
-69.99%
90 päeva
$ -0.0020744
-84.81%
TOMI Hinnamuutus täna
Täna registreeris TOMI muutuse $ -0.000001081 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TOMI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003084 (-45.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TOMI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TOMI $ -0.0008664 (-69.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TOMI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0020744 (-84.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TOMI (TOMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
TOMI hinna ennustus (USD)
Kui palju on TOMI (TOMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOMI (TOMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TOMI (TOMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TOMI (TOMI) ostujuhend
