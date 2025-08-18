Rohkem infot TOMI

TOMI Hinnainfo

TOMI Valge raamat

TOMI Ametlik veebisait

TOMI Tokenoomika

TOMI Hinnaprognoos

TOMI Ajalugu

TOMI – ostujuhend

TOMI-usaldusraha valuutakonverter

TOMI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TOMI logo

TOMI hind(TOMI)

1 TOMI/USD reaalajas hind:

$0.0003716
$0.0003716$0.0003716
-0.29%1D
USD
TOMI (TOMI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:06 (UTC+8)

TOMI (TOMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003429
$ 0.0003429$ 0.0003429
24 h madal
$ 0.0003888
$ 0.0003888$ 0.0003888
24 h kõrge

$ 0.0003429
$ 0.0003429$ 0.0003429

$ 0.0003888
$ 0.0003888$ 0.0003888

$ 7.13280036241909
$ 7.13280036241909$ 7.13280036241909

$ 0.000347026938886499
$ 0.000347026938886499$ 0.000347026938886499

+0.75%

-0.29%

-15.34%

-15.34%

TOMI (TOMI) reaalajas hind on $ 0.0003716. Viimase 24 tunni jooksul TOMI kaubeldud madalaim $ 0.0003429 ja kõrgeim $ 0.0003888 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.13280036241909 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000347026938886499.

Lüliajalise tootluse osas on TOMI muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -15.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOMI (TOMI) – turuteave

No.1959

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 141.08K
$ 141.08K$ 141.08K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

4.27B
4.27B 4.27B

4,281,047,102.4379454
4,281,047,102.4379454 4,281,047,102.4379454

ETH

TOMI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.59M $ 141.08K 24 tunnise kauplemismahuga. TOMI ringlev varu on 4.27B, mille koguvaru on 4281047102.4379454. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TOMI (TOMI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TOMI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001081-0.29%
30 päeva$ -0.0003084-45.36%
60 päeva$ -0.0008664-69.99%
90 päeva$ -0.0020744-84.81%
TOMI Hinnamuutus täna

Täna registreeris TOMI muutuse $ -0.000001081 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TOMI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003084 (-45.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TOMI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TOMI $ -0.0008664 (-69.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TOMI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0020744 (-84.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TOMI (TOMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TOMI hinnaajaloo lehte.

Mis on TOMI (TOMI)

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

TOMI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOMI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TOMI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TOMI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOMI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TOMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOMI (TOMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOMI (TOMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOMI hinna ennustust kohe!

TOMI (TOMI) tokenoomika

TOMI (TOMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TOMI (TOMI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TOMI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOMI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TOMI kohalike valuutade suhtes

1 TOMI(TOMI)/VND
9.778654
1 TOMI(TOMI)/AUD
A$0.000564832
1 TOMI(TOMI)/GBP
0.000271268
1 TOMI(TOMI)/EUR
0.00031586
1 TOMI(TOMI)/USD
$0.0003716
1 TOMI(TOMI)/MYR
RM0.001564436
1 TOMI(TOMI)/TRY
0.015157564
1 TOMI(TOMI)/JPY
¥0.0546252
1 TOMI(TOMI)/ARS
ARS$0.481968916
1 TOMI(TOMI)/RUB
0.029620236
1 TOMI(TOMI)/INR
0.032518716
1 TOMI(TOMI)/IDR
Rp5.993547548
1 TOMI(TOMI)/KRW
0.516107808
1 TOMI(TOMI)/PHP
0.02101398
1 TOMI(TOMI)/EGP
￡E.0.017933416
1 TOMI(TOMI)/BRL
R$0.00200664
1 TOMI(TOMI)/CAD
C$0.000512808
1 TOMI(TOMI)/BDT
0.045127104
1 TOMI(TOMI)/NGN
0.569937784
1 TOMI(TOMI)/UAH
0.015313636
1 TOMI(TOMI)/VES
Bs0.050166
1 TOMI(TOMI)/CLP
$0.3582224
1 TOMI(TOMI)/PKR
Rs0.105266848
1 TOMI(TOMI)/KZT
0.201187956
1 TOMI(TOMI)/THB
฿0.01200268
1 TOMI(TOMI)/TWD
NT$0.011159148
1 TOMI(TOMI)/AED
د.إ0.001363772
1 TOMI(TOMI)/CHF
Fr0.00029728
1 TOMI(TOMI)/HKD
HK$0.002905912
1 TOMI(TOMI)/AMD
֏0.142047816
1 TOMI(TOMI)/MAD
.د.م0.003340684
1 TOMI(TOMI)/MXN
$0.007012092
1 TOMI(TOMI)/PLN
0.001352624
1 TOMI(TOMI)/RON
лв0.001605312
1 TOMI(TOMI)/SEK
kr0.00354878
1 TOMI(TOMI)/BGN
лв0.000620572
1 TOMI(TOMI)/HUF
Ft0.12545216
1 TOMI(TOMI)/CZK
0.00776644
1 TOMI(TOMI)/KWD
د.ك0.000113338
1 TOMI(TOMI)/ILS
0.001252292
1 TOMI(TOMI)/NOK
kr0.003786604
1 TOMI(TOMI)/NZD
$0.000624288

TOMI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TOMI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TOMI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOMI kohta

Kui palju on TOMI (TOMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOMI hind USD on 0.0003716 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOMI/USD hind?
Praegune hind TOMI/USD on $ 0.0003716. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOMI turukapitalisatsioon?
TOMI turukapitalisatsioon on $ 1.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOMI ringlev varu?
TOMI ringlev varu on 4.27B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOMI (ATH) hind?
TOMI saavutab ATH hinna summas 7.13280036241909 USD.
Mis oli kõigi aegade TOMI madalaim (ATL) hind?
TOMI nägi ATL hinda summas 0.000347026938886499 USD.
Milline on TOMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOMI kauplemismaht on $ 141.08K USD.
Kas TOMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOMI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:06 (UTC+8)

TOMI (TOMI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TOMI/USD kalkulaator

Summa

TOMI
TOMI
USD
USD

1 TOMI = 0.0003716 USD

Kauplemine: TOMI

TOMIUSDT
$0.0003716
$0.0003716$0.0003716
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu