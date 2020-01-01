TOMCoin (TOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOMCoin (TOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOMCoin (TOM) teave TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders. Ametlik veebisait: https://www.clumsytom.io Valge raamat: https://tom-coin.gitbook.io/docs/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 Ostke TOM kohe!

TOMCoin (TOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOMCoin (TOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00391 $ 0.00391 $ 0.00391 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 Praegune hind: $ 0.000283 $ 0.000283 $ 0.000283 Lisateave TOMCoin (TOM) hinna kohta

TOMCoin (TOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOMCoin (TOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TOM tokeni tokenoomikat, avastage TOM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TOM Kas olete huvitatud TOMCoin (TOM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TOM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TOM MEXC-ist osta!

TOMCoin (TOM) hinna ajalugu TOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TOM hinna ajalugu kohe!

TOM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOM võiks suunduda? Meie TOM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TOM tokeni hinna ennustust kohe!

