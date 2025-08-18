Token Metrics AI (TMAI) reaalajas hind on $ 0.0005991. Viimase 24 tunni jooksul TMAI kaubeldud madalaim $ 0.0005832 ja kõrgeim $ 0.0006594 näitab aktiivset turu volatiivsust. TMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6641840061002573 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00052642785789373.
Lüliajalise tootluse osas on TMAI muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -9.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Token Metrics AI (TMAI) – turuteave
No.3982
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.93K
$ 55.93K$ 55.93K
$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
BASE
Token Metrics AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.93K 24 tunnise kauplemismahuga. TMAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.99M.
Token Metrics AI (TMAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Token Metrics AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001984
-0.33%
30 päeva
$ -0.000137
-18.62%
60 päeva
$ -0.0003667
-37.97%
90 päeva
$ -0.0002707
-31.13%
Token Metrics AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris TMAI muutuse $ -0.000001984 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Token Metrics AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000137 (-18.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Token Metrics AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TMAI $ -0.0003667 (-37.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Token Metrics AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002707 (-31.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Token Metrics AI (TMAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.
Token Metrics AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Token Metrics AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TMAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Token Metrics AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Token Metrics AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Token Metrics AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Token Metrics AI (TMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Token Metrics AI (TMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Token Metrics AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Token Metrics AI (TMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Token Metrics AI (TMAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Token Metrics AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Token Metrics AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
