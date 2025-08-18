Rohkem infot TMAI

Token Metrics AI hind(TMAI)

$0.0005991
-0.33%1D
Token Metrics AI (TMAI) reaalajas hinnagraafik
Token Metrics AI (TMAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005832
24 h madal
$ 0.0006594
24 h kõrge

$ 0.0005832
$ 0.0006594
$ 0.6641840061002573
$ 0.00052642785789373
-0.06%

-0.33%

-9.59%

-9.59%

Token Metrics AI (TMAI) reaalajas hind on $ 0.0005991. Viimase 24 tunni jooksul TMAI kaubeldud madalaim $ 0.0005832 ja kõrgeim $ 0.0006594 näitab aktiivset turu volatiivsust. TMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6641840061002573 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00052642785789373.

Lüliajalise tootluse osas on TMAI muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -9.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Token Metrics AI (TMAI) – turuteave

No.3982

$ 0.00
$ 55.93K
$ 5.99M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

BASE

Token Metrics AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.93K 24 tunnise kauplemismahuga. TMAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.99M.

Token Metrics AI (TMAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Token Metrics AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001984-0.33%
30 päeva$ -0.000137-18.62%
60 päeva$ -0.0003667-37.97%
90 päeva$ -0.0002707-31.13%
Token Metrics AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris TMAI muutuse $ -0.000001984 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Token Metrics AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000137 (-18.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Token Metrics AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TMAI $ -0.0003667 (-37.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Token Metrics AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002707 (-31.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Token Metrics AI (TMAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Token Metrics AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Token Metrics AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Token Metrics AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Token Metrics AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Token Metrics AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Token Metrics AI (TMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Token Metrics AI (TMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Token Metrics AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Token Metrics AI hinna ennustust kohe!

Token Metrics AI (TMAI) tokenoomika

Token Metrics AI (TMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Token Metrics AI (TMAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Token Metrics AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Token Metrics AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TMAI kohalike valuutade suhtes

1 Token Metrics AI(TMAI)/VND
15.7653165
1 Token Metrics AI(TMAI)/AUD
A$0.000910632
1 Token Metrics AI(TMAI)/GBP
0.000437343
1 Token Metrics AI(TMAI)/EUR
0.000509235
1 Token Metrics AI(TMAI)/USD
$0.0005991
1 Token Metrics AI(TMAI)/MYR
RM0.002522211
1 Token Metrics AI(TMAI)/TRY
0.024437289
1 Token Metrics AI(TMAI)/JPY
¥0.0880677
1 Token Metrics AI(TMAI)/ARS
ARS$0.777038691
1 Token Metrics AI(TMAI)/RUB
0.047754261
1 Token Metrics AI(TMAI)/INR
0.052427241
1 Token Metrics AI(TMAI)/IDR
Rp9.662901873
1 Token Metrics AI(TMAI)/KRW
0.832078008
1 Token Metrics AI(TMAI)/PHP
0.033879105
1 Token Metrics AI(TMAI)/EGP
￡E.0.028912566
1 Token Metrics AI(TMAI)/BRL
R$0.00323514
1 Token Metrics AI(TMAI)/CAD
C$0.000826758
1 Token Metrics AI(TMAI)/BDT
0.072754704
1 Token Metrics AI(TMAI)/NGN
0.918863634
1 Token Metrics AI(TMAI)/UAH
0.024688911
1 Token Metrics AI(TMAI)/VES
Bs0.0808785
1 Token Metrics AI(TMAI)/CLP
$0.5775324
1 Token Metrics AI(TMAI)/PKR
Rs0.169713048
1 Token Metrics AI(TMAI)/KZT
0.324358731
1 Token Metrics AI(TMAI)/THB
฿0.01935093
1 Token Metrics AI(TMAI)/TWD
NT$0.017990973
1 Token Metrics AI(TMAI)/AED
د.إ0.002198697
1 Token Metrics AI(TMAI)/CHF
Fr0.00047928
1 Token Metrics AI(TMAI)/HKD
HK$0.004684962
1 Token Metrics AI(TMAI)/AMD
֏0.229011966
1 Token Metrics AI(TMAI)/MAD
.د.م0.005385909
1 Token Metrics AI(TMAI)/MXN
$0.011305017
1 Token Metrics AI(TMAI)/PLN
0.002180724
1 Token Metrics AI(TMAI)/RON
лв0.002588112
1 Token Metrics AI(TMAI)/SEK
kr0.005721405
1 Token Metrics AI(TMAI)/BGN
лв0.001000497
1 Token Metrics AI(TMAI)/HUF
Ft0.20225616
1 Token Metrics AI(TMAI)/CZK
0.01252119
1 Token Metrics AI(TMAI)/KWD
د.ك0.0001827255
1 Token Metrics AI(TMAI)/ILS
0.002018967
1 Token Metrics AI(TMAI)/NOK
kr0.006104829
1 Token Metrics AI(TMAI)/NZD
$0.001006488

Token Metrics AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Token Metrics AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Token Metrics AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Token Metrics AI kohta

Kui palju on Token Metrics AI (TMAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TMAI hind USD on 0.0005991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TMAI/USD hind?
Praegune hind TMAI/USD on $ 0.0005991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Token Metrics AI turukapitalisatsioon?
TMAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TMAI ringlev varu?
TMAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TMAI (ATH) hind?
TMAI saavutab ATH hinna summas 0.6641840061002573 USD.
Mis oli kõigi aegade TMAI madalaim (ATL) hind?
TMAI nägi ATL hinda summas 0.00052642785789373 USD.
Milline on TMAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TMAI kauplemismaht on $ 55.93K USD.
Kas TMAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TMAI hinna ennustust.
Token Metrics AI (TMAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

