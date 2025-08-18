Telos (TLOS) reaalajas hind on $ 0.05057. Viimase 24 tunni jooksul TLOS kaubeldud madalaim $ 0.04577 ja kõrgeim $ 0.05095 näitab aktiivset turu volatiivsust. TLOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4287062007591227 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00975328.
Lüliajalise tootluse osas on TLOS muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, +2.12% 24 tunni vältel +36.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Telos (TLOS) – turuteave
Telos praegune turukapitalisatsioon on $ 22.24M$ 109.67K 24 tunnise kauplemismahuga. TLOS ringlev varu on 439.88M, mille koguvaru on 466646430.1288. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Telos (TLOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Telos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0010498
+2.12%
30 päeva
$ +0.01732
+52.09%
60 päeva
$ +0.00899
+21.62%
90 päeva
$ -0.03699
-42.25%
Telos Hinnamuutus täna
Täna registreeris TLOS muutuse $ +0.0010498 (+2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Telos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01732 (+52.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Telos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TLOS $ +0.00899 (+21.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Telos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03699 (-42.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Telos (TLOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.
Telos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Telos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TLOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Telos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Telos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Telos hinna ennustus (USD)
Kui palju on Telos (TLOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Telos (TLOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Telos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Telos (TLOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TLOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Telos (TLOS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Telos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Telos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
