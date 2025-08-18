Rohkem infot TLOS

Telos (TLOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:11:26 (UTC+8)

Telos (TLOS) hinna teave (USD)

Telos (TLOS) reaalajas hind on $ 0.05057. Viimase 24 tunni jooksul TLOS kaubeldud madalaim $ 0.04577 ja kõrgeim $ 0.05095 näitab aktiivset turu volatiivsust. TLOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4287062007591227 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00975328.

Lüliajalise tootluse osas on TLOS muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, +2.12% 24 tunni vältel +36.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Telos (TLOS) – turuteave

Telos praegune turukapitalisatsioon on $ 22.24M $ 109.67K 24 tunnise kauplemismahuga. TLOS ringlev varu on 439.88M, mille koguvaru on 466646430.1288. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Telos (TLOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Telos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0010498+2.12%
30 päeva$ +0.01732+52.09%
60 päeva$ +0.00899+21.62%
90 päeva$ -0.03699-42.25%
Telos Hinnamuutus täna

Täna registreeris TLOS muutuse $ +0.0010498 (+2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Telos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01732 (+52.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Telos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TLOS $ +0.00899 (+21.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Telos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03699 (-42.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Telos (TLOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Telos hinnaajaloo lehte.

Mis on Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Telos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TLOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Telos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Telos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Telos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Telos (TLOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Telos (TLOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Telos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Telos hinna ennustust kohe!

Telos (TLOS) tokenoomika

Telos (TLOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TLOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Telos (TLOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Telos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Telos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Telos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Telos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Telos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Telos kohta

Kui palju on Telos (TLOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TLOS hind USD on 0.05057 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TLOS/USD hind?
Praegune hind TLOS/USD on $ 0.05057. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Telos turukapitalisatsioon?
TLOS turukapitalisatsioon on $ 22.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TLOS ringlev varu?
TLOS ringlev varu on 439.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TLOS (ATH) hind?
TLOS saavutab ATH hinna summas 1.4287062007591227 USD.
Mis oli kõigi aegade TLOS madalaim (ATL) hind?
TLOS nägi ATL hinda summas 0.00975328 USD.
Milline on TLOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TLOS kauplemismaht on $ 109.67K USD.
Kas TLOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TLOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TLOS hinna ennustust.
Telos (TLOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

