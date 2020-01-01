Tradeleaf (TLF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tradeleaf (TLF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tradeleaf (TLF) teave All-in-one blockchain-based trade finance ecosystem. Ametlik veebisait: http://tradeleaf.io/ Valge raamat: https://tradeleaf.gitbook.io/trade-leaf/company/competitors Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbb25C03bE85cA09662EcB599df0000b33C2c2c26 Ostke TLF kohe!

Tradeleaf (TLF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tradeleaf (TLF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.09M $ 36.09M $ 36.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.012031 $ 0.012031 $ 0.012031 Lisateave Tradeleaf (TLF) hinna kohta

Tradeleaf (TLF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tradeleaf (TLF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TLF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TLF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TLF tokeni tokenoomikat, avastage TLF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TLF Kas olete huvitatud Tradeleaf (TLF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TLF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TLF MEXC-ist osta!

Tradeleaf (TLF) hinna ajalugu TLF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TLF hinna ajalugu kohe!

TLF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TLF võiks suunduda? Meie TLF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TLF tokeni hinna ennustust kohe!

