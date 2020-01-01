Tokenize Emblem (TKX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tokenize Emblem (TKX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tokenize Emblem (TKX) teave Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency. Ametlik veebisait: https://tokenize.exchange/ Valge raamat: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 Ostke TKX kohe!

Tokenize Emblem (TKX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tokenize Emblem (TKX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 257.30M $ 257.30M $ 257.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 85.574 $ 85.574 $ 85.574 Kõigi aegade madalaim: $ 1.18980609 $ 1.18980609 $ 1.18980609 Praegune hind: $ 2.573 $ 2.573 $ 2.573 Lisateave Tokenize Emblem (TKX) hinna kohta

Tokenize Emblem (TKX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tokenize Emblem (TKX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TKX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TKX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TKX tokeni tokenoomikat, avastage TKX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TKX Kas olete huvitatud Tokenize Emblem (TKX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TKX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TKX MEXC-ist osta!

Tokenize Emblem (TKX) hinna ajalugu TKX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TKX hinna ajalugu kohe!

TKX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TKX võiks suunduda? Meie TKX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TKX tokeni hinna ennustust kohe!

