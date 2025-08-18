Tokenize Emblem (TKX) reaalajas hind on $ 2.708. Viimase 24 tunni jooksul TKX kaubeldud madalaim $ 2.225 ja kõrgeim $ 2.774 näitab aktiivset turu volatiivsust. TKXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 65.9327142408229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.18980609.
Lüliajalise tootluse osas on TKX muutunud +4.67% viimase tunni jooksul, +0.79% 24 tunni vältel -8.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tokenize Emblem (TKX) – turuteave
Tokenize Emblem praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 11.83K 24 tunnise kauplemismahuga. TKX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 270.80M.
Tokenize Emblem (TKX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tokenize Emblem tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.02081
+0.79%
30 päeva
$ -3.364
-55.41%
60 päeva
$ -24.82
-90.17%
90 päeva
$ -30.091
-91.75%
Tokenize Emblem Hinnamuutus täna
Täna registreeris TKX muutuse $ +0.02081 (+0.79%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tokenize Emblem 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -3.364 (-55.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tokenize Emblem 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TKX $ -24.82 (-90.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tokenize Emblem 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -30.091 (-91.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tokenize Emblem (TKX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency.
Tokenize Emblem on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tokenize Emblem investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TKX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tokenize Emblem kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tokenize Emblem ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tokenize Emblem hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tokenize Emblem (TKX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tokenize Emblem (TKX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tokenize Emblem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tokenize Emblem (TKX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TKX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tokenize Emblem (TKX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tokenize Emblem osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tokenize Emblem osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.