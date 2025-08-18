Rohkem infot TKX

Tokenize Emblem hind(TKX)

1 TKX/USD reaalajas hind:

$2.655
$2.655$2.655
+0.79%1D
USD
Tokenize Emblem (TKX) reaalajas hinnagraafik
Tokenize Emblem (TKX) hinna teave (USD)

Tokenize Emblem (TKX) reaalajas hind on $ 2.708. Viimase 24 tunni jooksul TKX kaubeldud madalaim $ 2.225 ja kõrgeim $ 2.774 näitab aktiivset turu volatiivsust. TKXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 65.9327142408229 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.18980609.

Lüliajalise tootluse osas on TKX muutunud +4.67% viimase tunni jooksul, +0.79% 24 tunni vältel -8.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tokenize Emblem (TKX) – turuteave

ETH

Tokenize Emblem praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 11.83K 24 tunnise kauplemismahuga. TKX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 270.80M.

Tokenize Emblem (TKX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tokenize Emblem tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.02081+0.79%
30 päeva$ -3.364-55.41%
60 päeva$ -24.82-90.17%
90 päeva$ -30.091-91.75%
Mis on Tokenize Emblem (TKX)

Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency.

Tokenize Emblem on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tokenize Emblem investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

