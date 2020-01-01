TEKTIAS (TKT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TEKTIAS (TKT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TEKTIAS (TKT) teave TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience. Ametlik veebisait: https://tektias.xyz/ Valge raamat: https://tektias.gitbook.io/tektias Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xd9337b6efb72b7dd6a927caf9a34da1eced8fd63 Ostke TKT kohe!

TEKTIAS (TKT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TEKTIAS (TKT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.74K $ 2.74K $ 2.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.65 $ 0.65 $ 0.65 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000274 $ 0.0000274 $ 0.0000274 Lisateave TEKTIAS (TKT) hinna kohta

TEKTIAS (TKT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TEKTIAS (TKT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TKT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TKT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TKT tokeni tokenoomikat, avastage TKT tokeni reaalajas hinda!

TEKTIAS (TKT) hinna ajalugu TKT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TKT hinna ajalugu kohe!

TKT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TKT võiks suunduda? Meie TKT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TKT tokeni hinna ennustust kohe!

