Timeworx.io (TIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Timeworx.io (TIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Timeworx.io (TIX) teave Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions. Ametlik veebisait: https://timeworx.io Valge raamat: https://docs.timeworx.io Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8459AB8d6aa488716c568896c0502C0AF0EB6983 Ostke TIX kohe!

Timeworx.io (TIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Timeworx.io (TIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1 $ 1 $ 1 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.004603 $ 0.004603 $ 0.004603 Lisateave Timeworx.io (TIX) hinna kohta

Timeworx.io (TIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Timeworx.io (TIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TIX tokeni tokenoomikat, avastage TIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TIX Kas olete huvitatud Timeworx.io (TIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TIX MEXC-ist osta!

Timeworx.io (TIX) hinna ajalugu TIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TIX hinna ajalugu kohe!

TIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TIX võiks suunduda? Meie TIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TIX tokeni hinna ennustust kohe!

