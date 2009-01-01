Titcoin (TITCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Titcoin (TITCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Titcoin (TITCOIN) teave Satoshi Nakamoto once considered another name “titcoin” for Bitcoin, mentioned in a 2009 email, which is a meme coin related to the "Breast Technology" narrative. Ametlik veebisait: https://x.com/TheTitCoin Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FtUEW73K6vEYHfbkfpdBZfWpxgQar2HipGdbutEhpump Ostke TITCOIN kohe!

Titcoin (TITCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Titcoin (TITCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0972 $ 0.0972 $ 0.0972 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 $ 0.00260377035559843 Praegune hind: $ 0.006746 $ 0.006746 $ 0.006746 Lisateave Titcoin (TITCOIN) hinna kohta

Titcoin (TITCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Titcoin (TITCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TITCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TITCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TITCOIN tokeni tokenoomikat, avastage TITCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TITCOIN Kas olete huvitatud Titcoin (TITCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TITCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TITCOIN MEXC-ist osta!

Titcoin (TITCOIN) hinna ajalugu TITCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TITCOIN hinna ajalugu kohe!

TITCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TITCOIN võiks suunduda? Meie TITCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TITCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

