IRON Titanium (TITAN) reaalajas hind on $ 0.000000006839. Viimase 24 tunni jooksul TITAN kaubeldud madalaim $ 0.000000006766 ja kõrgeim $ 0.000000007218 näitab aktiivset turu volatiivsust. TITANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.45622973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000004556478833.
Lüliajalise tootluse osas on TITAN muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel -24.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
IRON Titanium (TITAN) – turuteave
IRON Titanium praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.97K 24 tunnise kauplemismahuga. TITAN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
IRON Titanium (TITAN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse IRON Titanium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000004552
+0.67%
30 päeva
$ +0.000000000608
+9.75%
60 päeva
$ -0.00000000085
-11.06%
90 päeva
$ -0.000000003145
-31.51%
IRON Titanium Hinnamuutus täna
Täna registreeris TITAN muutuse $ +0.00000000004552 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
IRON Titanium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000000608 (+9.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
IRON Titanium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TITAN $ -0.00000000085 (-11.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
IRON Titanium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000003145 (-31.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada IRON Titanium (TITAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.
IRON Titanium hinna ennustus (USD)
Kui palju on IRON Titanium (TITAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IRON Titanium (TITAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IRON Titanium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
IRON Titanium (TITAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TITAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
