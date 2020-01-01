Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tiger Shark (TIGERSHARK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tiger Shark (TIGERSHARK) teave $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Ametlik veebisait: https://tigershark.global/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump Ostke TIGERSHARK kohe!

Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tiger Shark (TIGERSHARK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002799996316981732 $ 0.002799996316981732 $ 0.002799996316981732 Praegune hind: $ 0.002829 $ 0.002829 $ 0.002829 Lisateave Tiger Shark (TIGERSHARK) hinna kohta

Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TIGERSHARK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TIGERSHARK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TIGERSHARK tokeni tokenoomikat, avastage TIGERSHARK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TIGERSHARK Kas olete huvitatud Tiger Shark (TIGERSHARK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TIGERSHARK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TIGERSHARK MEXC-ist osta!

Tiger Shark (TIGERSHARK) hinna ajalugu TIGERSHARK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TIGERSHARK hinna ajalugu kohe!

TIGERSHARK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TIGERSHARK võiks suunduda? Meie TIGERSHARK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TIGERSHARK tokeni hinna ennustust kohe!

