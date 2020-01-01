TICS (TICS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TICS (TICS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TICS (TICS) teave Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets. Ametlik veebisait: https://www.qubetics.com/ Valge raamat: https://www.qubetics.com/documents/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://ticsscan.com/ Ostke TICS kohe!

TICS (TICS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TICS (TICS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.54M $ 76.54M $ 76.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 Praegune hind: $ 0.0562 $ 0.0562 $ 0.0562 Lisateave TICS (TICS) hinna kohta

TICS (TICS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TICS (TICS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TICS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TICS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TICS tokeni tokenoomikat, avastage TICS tokeni reaalajas hinda!

TICS (TICS) hinna ajalugu TICS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TICS hinna ajalugu kohe!

TICS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TICS võiks suunduda? Meie TICS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TICS tokeni hinna ennustust kohe!

