Rohkem infot TICS

TICS Hinnainfo

TICS Valge raamat

TICS Ametlik veebisait

TICS Tokenoomika

TICS Hinnaprognoos

TICS Ajalugu

TICS – ostujuhend

TICS-usaldusraha valuutakonverter

TICS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TICS logo

TICS hind(TICS)

1 TICS/USD reaalajas hind:

$0.0628
$0.0628$0.0628
-1.56%1D
USD
TICS (TICS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:35:36 (UTC+8)

TICS (TICS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058
24 h madal
$ 0.0711
$ 0.0711$ 0.0711
24 h kõrge

$ 0.058
$ 0.058$ 0.058

$ 0.0711
$ 0.0711$ 0.0711

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

+1.29%

-1.55%

+34.76%

+34.76%

TICS (TICS) reaalajas hind on $ 0.0628. Viimase 24 tunni jooksul TICS kaubeldud madalaim $ 0.058 ja kõrgeim $ 0.0711 näitab aktiivset turu volatiivsust. TICSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5719853250516347 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030720054210987374.

Lüliajalise tootluse osas on TICS muutunud +1.29% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel +34.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TICS (TICS) – turuteave

No.3864

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 127.75K
$ 127.75K$ 127.75K

$ 85.53M
$ 85.53M$ 85.53M

0.00
0.00 0.00

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

0.00%

QUBETICS

TICS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 127.75K 24 tunnise kauplemismahuga. TICS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1361867964. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 85.53M.

TICS (TICS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TICS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000995-1.55%
30 päeva$ -1.6933-96.43%
60 päeva$ -0.0932-59.75%
90 päeva$ -0.0932-59.75%
TICS Hinnamuutus täna

Täna registreeris TICS muutuse $ -0.000995 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TICS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.6933 (-96.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TICS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TICS $ -0.0932 (-59.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TICS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0932 (-59.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TICS (TICS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TICS hinnaajaloo lehte.

Mis on TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TICS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TICS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TICS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TICS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TICS hinna ennustus (USD)

Kui palju on TICS (TICS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TICS (TICS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TICS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TICS hinna ennustust kohe!

TICS (TICS) tokenoomika

TICS (TICS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TICS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TICS (TICS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TICS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TICS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TICS kohalike valuutade suhtes

1 TICS(TICS)/VND
1,652.582
1 TICS(TICS)/AUD
A$0.096712
1 TICS(TICS)/GBP
0.046472
1 TICS(TICS)/EUR
0.05338
1 TICS(TICS)/USD
$0.0628
1 TICS(TICS)/MYR
RM0.265016
1 TICS(TICS)/TRY
2.567264
1 TICS(TICS)/JPY
¥9.2316
1 TICS(TICS)/ARS
ARS$81.136344
1 TICS(TICS)/RUB
5.0554
1 TICS(TICS)/INR
5.484324
1 TICS(TICS)/IDR
Rp1,012.903084
1 TICS(TICS)/KRW
87.221664
1 TICS(TICS)/PHP
3.582112
1 TICS(TICS)/EGP
￡E.3.038264
1 TICS(TICS)/BRL
R$0.341004
1 TICS(TICS)/CAD
C$0.086664
1 TICS(TICS)/BDT
7.627688
1 TICS(TICS)/NGN
96.171292
1 TICS(TICS)/COP
$252.208568
1 TICS(TICS)/ZAR
R.1.107164
1 TICS(TICS)/UAH
2.588616
1 TICS(TICS)/VES
Bs8.478
1 TICS(TICS)/CLP
$60.5392
1 TICS(TICS)/PKR
Rs17.81008
1 TICS(TICS)/KZT
33.836012
1 TICS(TICS)/THB
฿2.041
1 TICS(TICS)/TWD
NT$1.887768
1 TICS(TICS)/AED
د.إ0.230476
1 TICS(TICS)/CHF
Fr0.05024
1 TICS(TICS)/HKD
HK$0.490468
1 TICS(TICS)/AMD
֏24.069984
1 TICS(TICS)/MAD
.د.م0.565828
1 TICS(TICS)/MXN
$1.178128
1 TICS(TICS)/SAR
ريال0.2355
1 TICS(TICS)/PLN
0.228592
1 TICS(TICS)/RON
лв0.271924
1 TICS(TICS)/SEK
kr0.59974
1 TICS(TICS)/BGN
лв0.104876
1 TICS(TICS)/HUF
Ft21.2735
1 TICS(TICS)/CZK
1.316288
1 TICS(TICS)/KWD
د.ك0.019154
1 TICS(TICS)/ILS
0.212264
1 TICS(TICS)/AOA
Kz57.246596
1 TICS(TICS)/BHD
.د.ب0.0236756
1 TICS(TICS)/BMD
$0.0628
1 TICS(TICS)/DKK
kr0.401292
1 TICS(TICS)/HNL
L1.644104
1 TICS(TICS)/MUR
2.855516
1 TICS(TICS)/NAD
$1.106536
1 TICS(TICS)/NOK
kr0.64056
1 TICS(TICS)/NZD
$0.105504
1 TICS(TICS)/PAB
B/.0.0628
1 TICS(TICS)/PGK
K0.26062
1 TICS(TICS)/QAR
ر.ق0.228592
1 TICS(TICS)/RSD
дин.6.307004

TICS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TICS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TICS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TICS kohta

Kui palju on TICS (TICS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TICS hind USD on 0.0628 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TICS/USD hind?
Praegune hind TICS/USD on $ 0.0628. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TICS turukapitalisatsioon?
TICS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TICS ringlev varu?
TICS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TICS (ATH) hind?
TICS saavutab ATH hinna summas 2.5719853250516347 USD.
Mis oli kõigi aegade TICS madalaim (ATL) hind?
TICS nägi ATL hinda summas 0.030720054210987374 USD.
Milline on TICS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TICS kauplemismaht on $ 127.75K USD.
Kas TICS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TICS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TICS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:35:36 (UTC+8)

TICS (TICS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TICS/USD kalkulaator

Summa

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.0628 USD

Kauplemine: TICS

TICSUSDT
$0.0628
$0.0628$0.0628
-1.72%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu