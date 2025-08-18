FUNTICO (TICO) reaalajas hind on $ 0.004616. Viimase 24 tunni jooksul TICO kaubeldud madalaim $ 0.004598 ja kõrgeim $ 0.004632 näitab aktiivset turu volatiivsust. TICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01893343419011232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004542166938211216.
Lüliajalise tootluse osas on TICO muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -8.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FUNTICO (TICO) – turuteave
FUNTICO praegune turukapitalisatsioon on $ 9.87M$ 55.87K 24 tunnise kauplemismahuga. TICO ringlev varu on 2.14B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.16M.
FUNTICO (TICO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FUNTICO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.003087
-40.08%
60 päeva
$ -0.003463
-42.87%
90 päeva
$ -0.000224
-4.63%
FUNTICO Hinnamuutus täna
Täna registreeris TICO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FUNTICO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003087 (-40.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FUNTICO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TICO $ -0.003463 (-42.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FUNTICO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000224 (-4.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.
FUNTICO hinna ennustus (USD)
Kui palju on FUNTICO (TICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUNTICO (TICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUNTICO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
