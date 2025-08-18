Rohkem infot TICO

FUNTICO hind(TICO)

1 TICO/USD reaalajas hind:

$0.004616
$0.004616$0.004616
0.00%1D
USD
FUNTICO (TICO) reaalajas hinnagraafik
FUNTICO (TICO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004598
$ 0.004598$ 0.004598
24 h madal
$ 0.004632
$ 0.004632$ 0.004632
24 h kõrge

$ 0.004598
$ 0.004598$ 0.004598

$ 0.004632
$ 0.004632$ 0.004632

$ 0.01893343419011232
$ 0.01893343419011232$ 0.01893343419011232

$ 0.004542166938211216
$ 0.004542166938211216$ 0.004542166938211216

-0.03%

0.00%

-8.24%

-8.24%

FUNTICO (TICO) reaalajas hind on $ 0.004616. Viimase 24 tunni jooksul TICO kaubeldud madalaim $ 0.004598 ja kõrgeim $ 0.004632 näitab aktiivset turu volatiivsust. TICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01893343419011232 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004542166938211216.

Lüliajalise tootluse osas on TICO muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -8.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FUNTICO (TICO) – turuteave

No.1154

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

$ 55.87K
$ 55.87K$ 55.87K

$ 46.16M
$ 46.16M$ 46.16M

2.14B
2.14B 2.14B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

21.37%

AVAX_CCHAIN

FUNTICO praegune turukapitalisatsioon on $ 9.87M $ 55.87K 24 tunnise kauplemismahuga. TICO ringlev varu on 2.14B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.16M.

FUNTICO (TICO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FUNTICO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.003087-40.08%
60 päeva$ -0.003463-42.87%
90 päeva$ -0.000224-4.63%
FUNTICO Hinnamuutus täna

Täna registreeris TICO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FUNTICO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003087 (-40.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FUNTICO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TICO $ -0.003463 (-42.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FUNTICO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000224 (-4.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FUNTICO (TICO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FUNTICO hinnaajaloo lehte.

Mis on FUNTICO (TICO)

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

FUNTICO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FUNTICO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TICO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FUNTICO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FUNTICO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FUNTICO hinna ennustus (USD)

Kui palju on FUNTICO (TICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUNTICO (TICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUNTICO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FUNTICO hinna ennustust kohe!

FUNTICO (TICO) tokenoomika

FUNTICO (TICO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TICO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FUNTICO (TICO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FUNTICO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FUNTICO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TICO kohalike valuutade suhtes

FUNTICO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FUNTICO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FUNTICO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUNTICO kohta

Kui palju on FUNTICO (TICO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TICO hind USD on 0.004616 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TICO/USD hind?
Praegune hind TICO/USD on $ 0.004616. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FUNTICO turukapitalisatsioon?
TICO turukapitalisatsioon on $ 9.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TICO ringlev varu?
TICO ringlev varu on 2.14B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TICO (ATH) hind?
TICO saavutab ATH hinna summas 0.01893343419011232 USD.
Mis oli kõigi aegade TICO madalaim (ATL) hind?
TICO nägi ATL hinda summas 0.004542166938211216 USD.
Milline on TICO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TICO kauplemismaht on $ 55.87K USD.
Kas TICO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TICO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TICO hinna ennustust.
FUNTICO (TICO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

