Mis on Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ribbita by Virtuals kohta Kui palju on Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tänapäeval väärt? Reaalajas TIBBIR hind USD on 0.19795 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TIBBIR/USD hind? $ 0.19795 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TIBBIR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ribbita by Virtuals turukapitalisatsioon? TIBBIR turukapitalisatsioon on $ 197.95M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TIBBIR ringlev varu? TIBBIR ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIBBIR (ATH) hind? TIBBIR saavutab ATH hinna summas 0.2554490492623147 USD . Mis oli kõigi aegade TIBBIR madalaim (ATL) hind? TIBBIR nägi ATL hinda summas 0.000642086703739138 USD . Milline on TIBBIR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TIBBIR kauplemismaht on $ 100.09K USD . Kas TIBBIR sel aastal kõrgemale ka suundub? TIBBIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIBBIR hinna ennustust

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.