Ribbita by Virtuals (TIBBIR) reaalajas hind on $ 0.19795. Viimase 24 tunni jooksul TIBBIR kaubeldud madalaim $ 0.18147 ja kõrgeim $ 0.20298 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIBBIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2554490492623147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000642086703739138.
Lüliajalise tootluse osas on TIBBIR muutunud +3.23% viimase tunni jooksul, +4.87% 24 tunni vältel +1.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) – turuteave
No.236
$ 197.95M
$ 100.09K
$ 197.95M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BASE
Ribbita by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 197.95M$ 100.09K 24 tunnise kauplemismahuga. TIBBIR ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 197.95M.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ribbita by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0091897
+4.87%
30 päeva
$ +0.12042
+155.32%
60 päeva
$ +0.07144
+56.46%
90 päeva
$ +0.13879
+234.60%
Ribbita by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris TIBBIR muutuse $ +0.0091897 (+4.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ribbita by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.12042 (+155.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ribbita by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TIBBIR $ +0.07144 (+56.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ribbita by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.13879 (+234.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.
Ribbita by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ribbita by Virtuals (TIBBIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ribbita by Virtuals (TIBBIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ribbita by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIBBIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) ostujuhend
