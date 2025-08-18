Rohkem infot TIBBIR

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) hinna teave (USD)

$ 0.18147
$ 0.18147$ 0.18147
$ 0.20298
$ 0.20298$ 0.20298
$ 0.18147
$ 0.18147$ 0.18147

$ 0.20298
$ 0.20298$ 0.20298

$ 0.2554490492623147
$ 0.2554490492623147$ 0.2554490492623147

$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) reaalajas hind on $ 0.19795. Viimase 24 tunni jooksul TIBBIR kaubeldud madalaim $ 0.18147 ja kõrgeim $ 0.20298 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIBBIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2554490492623147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000642086703739138.

Lüliajalise tootluse osas on TIBBIR muutunud +3.23% viimase tunni jooksul, +4.87% 24 tunni vältel +1.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) – turuteave

$ 197.95M
$ 197.95M$ 197.95M

$ 100.09K
$ 100.09K$ 100.09K

$ 197.95M
$ 197.95M$ 197.95M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

Ribbita by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 197.95M $ 100.09K 24 tunnise kauplemismahuga. TIBBIR ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 197.95M.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ribbita by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0091897+4.87%
30 päeva$ +0.12042+155.32%
60 päeva$ +0.07144+56.46%
90 päeva$ +0.13879+234.60%
Ribbita by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris TIBBIR muutuse $ +0.0091897 (+4.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ribbita by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.12042 (+155.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ribbita by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TIBBIR $ +0.07144 (+56.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ribbita by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.13879 (+234.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ribbita by Virtuals (TIBBIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ribbita by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida TIBBIR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ribbita by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ribbita by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ribbita by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ribbita by Virtuals (TIBBIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ribbita by Virtuals (TIBBIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ribbita by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIBBIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ribbita by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ribbita by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TIBBIR kohalike valuutade suhtes

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/VND
5,209.05425
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/AUD
A$0.300884
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/GBP
0.1445035
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/EUR
0.1682575
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/USD
$0.19795
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/MYR
RM0.8333695
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/TRY
8.0743805
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/JPY
¥29.09865
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/ARS
ARS$256.7431295
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/RUB
15.7785945
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/INR
17.3226045
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/IDR
Rp3,192.7414885
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/KRW
274.928796
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/PHP
11.1940725
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/EGP
￡E.9.553067
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/BRL
R$1.06893
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/CAD
C$0.273171
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/BDT
24.039048
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/NGN
303.603833
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/UAH
8.1575195
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/VES
Bs26.72325
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/CLP
$190.8238
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/PKR
Rs56.075276
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/KZT
107.1721095
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/THB
฿6.393785
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/TWD
NT$5.9444385
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/AED
د.إ0.7264765
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/CHF
Fr0.15836
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/HKD
HK$1.547969
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/AMD
֏75.668367
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/MAD
.د.م1.7795705
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/MXN
$3.7353165
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/PLN
0.720538
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/RON
лв0.855144
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/SEK
kr1.8904225
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/BGN
лв0.3305765
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/HUF
Ft66.82792
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/CZK
4.137155
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/KWD
د.ك0.06037475
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/ILS
0.6670915
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/NOK
kr2.0171105
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR)/NZD
Ribbita by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ribbita by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Ribbita by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ribbita by Virtuals kohta

Kui palju on Ribbita by Virtuals (TIBBIR) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIBBIR hind USD on 0.19795 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIBBIR/USD hind?
Praegune hind TIBBIR/USD on $ 0.19795. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ribbita by Virtuals turukapitalisatsioon?
TIBBIR turukapitalisatsioon on $ 197.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIBBIR ringlev varu?
TIBBIR ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIBBIR (ATH) hind?
TIBBIR saavutab ATH hinna summas 0.2554490492623147 USD.
Mis oli kõigi aegade TIBBIR madalaim (ATL) hind?
TIBBIR nägi ATL hinda summas 0.000642086703739138 USD.
Milline on TIBBIR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIBBIR kauplemismaht on $ 100.09K USD.
Kas TIBBIR sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIBBIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIBBIR hinna ennustust.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

