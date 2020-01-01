Throne (THN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Throne (THN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Throne (THN) teave Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Ametlik veebisait: https://www.thronelabs.io/ Valge raamat: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Ostke THN kohe!

Throne (THN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Throne (THN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 100.42K $ 100.42K $ 100.42K Koguvaru: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Ringlev varu: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 507.37K $ 507.37K $ 507.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 10 $ 10 $ 10 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Praegune hind: $ 0.000257 $ 0.000257 $ 0.000257 Lisateave Throne (THN) hinna kohta

Throne (THN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Throne (THN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THN tokeni tokenoomikat, avastage THN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust THN Kas olete huvitatud Throne (THN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid THN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas THN MEXC-ist osta!

Throne (THN) hinna ajalugu THN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage THN hinna ajalugu kohe!

THN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THN võiks suunduda? Meie THN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THN tokeni hinna ennustust kohe!

