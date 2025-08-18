Rohkem infot THN

Throne (THN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:20:53 (UTC+8)

Throne (THN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002613
$ 0.0002613$ 0.0002613
24 h madal
$ 0.000266
$ 0.000266$ 0.000266
24 h kõrge

$ 0.0002613
$ 0.0002613$ 0.0002613

$ 0.000266
$ 0.000266$ 0.000266

$ 8.62605608349491
$ 8.62605608349491$ 8.62605608349491

$ 0.000203861055076626
$ 0.000203861055076626$ 0.000203861055076626

+0.68%

-0.11%

+16.80%

+16.80%

Throne (THN) reaalajas hind on $ 0.0002641. Viimase 24 tunni jooksul THN kaubeldud madalaim $ 0.0002613 ja kõrgeim $ 0.000266 näitab aktiivset turu volatiivsust. THNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.62605608349491 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000203861055076626.

Lüliajalise tootluse osas on THN muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +16.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Throne (THN) – turuteave

No.2883

$ 103.20K
$ 103.20K$ 103.20K

$ 8.29K
$ 8.29K$ 8.29K

$ 521.39K
$ 521.39K$ 521.39K

390.75M
390.75M 390.75M

1,974,198,687
1,974,198,687 1,974,198,687

ETH

Throne praegune turukapitalisatsioon on $ 103.20K $ 8.29K 24 tunnise kauplemismahuga. THN ringlev varu on 390.75M, mille koguvaru on 1974198687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Throne (THN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Throne tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000291-0.11%
30 päeva$ -0.0000653-19.83%
60 päeva$ -0.0010159-79.37%
90 päeva$ -0.0010059-79.21%
Throne Hinnamuutus täna

Täna registreeris THN muutuse $ -0.000000291 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Throne 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000653 (-19.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Throne 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus THN $ -0.0010159 (-79.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Throne 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0010059 (-79.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Throne (THN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Throne hinnaajaloo lehte.

Mis on Throne (THN)

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

Throne on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Throne investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida THN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Throne kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Throne ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Throne hinna ennustus (USD)

Kui palju on Throne (THN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Throne (THN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Throne nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Throne hinna ennustust kohe!

Throne (THN) tokenoomika

Throne (THN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Throne (THN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Throne osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Throne osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

THN kohalike valuutade suhtes

1 Throne(THN)/VND
6.9497915
1 Throne(THN)/AUD
A$0.000404073
1 Throne(THN)/GBP
0.000192793
1 Throne(THN)/EUR
0.000224485
1 Throne(THN)/USD
$0.0002641
1 Throne(THN)/MYR
RM0.001111861
1 Throne(THN)/TRY
0.010788485
1 Throne(THN)/JPY
¥0.0388227
1 Throne(THN)/ARS
ARS$0.342096653
1 Throne(THN)/RUB
0.021032924
1 Throne(THN)/INR
0.023111391
1 Throne(THN)/IDR
Rp4.259676823
1 Throne(THN)/KRW
0.366803208
1 Throne(THN)/PHP
0.014934855
1 Throne(THN)/EGP
￡E.0.012732261
1 Throne(THN)/BRL
R$0.00142614
1 Throne(THN)/CAD
C$0.000364458
1 Throne(THN)/BDT
0.032072304
1 Throne(THN)/NGN
0.405060734
1 Throne(THN)/UAH
0.010883561
1 Throne(THN)/VES
Bs0.0356535
1 Throne(THN)/CLP
$0.2545924
1 Throne(THN)/PKR
Rs0.074814248
1 Throne(THN)/KZT
0.142986381
1 Throne(THN)/THB
฿0.008546276
1 Throne(THN)/TWD
NT$0.007930923
1 Throne(THN)/AED
د.إ0.000969247
1 Throne(THN)/CHF
Fr0.00021128
1 Throne(THN)/HKD
HK$0.002065262
1 Throne(THN)/AMD
֏0.100954866
1 Throne(THN)/MAD
.د.م0.002374259
1 Throne(THN)/MXN
$0.004946593
1 Throne(THN)/PLN
0.000958683
1 Throne(THN)/RON
лв0.001140912
1 Throne(THN)/SEK
kr0.002519514
1 Throne(THN)/BGN
лв0.000441047
1 Throne(THN)/HUF
Ft0.089102058
1 Throne(THN)/CZK
0.005522331
1 Throne(THN)/KWD
د.ك0.0000805505
1 Throne(THN)/ILS
0.000890017
1 Throne(THN)/NOK
kr0.002683256
1 Throne(THN)/NZD
$0.000443688

Throne ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Throne võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Throne ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Throne kohta

Kui palju on Throne (THN) tänapäeval väärt?
Reaalajas THN hind USD on 0.0002641 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THN/USD hind?
Praegune hind THN/USD on $ 0.0002641. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Throne turukapitalisatsioon?
THN turukapitalisatsioon on $ 103.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THN ringlev varu?
THN ringlev varu on 390.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THN (ATH) hind?
THN saavutab ATH hinna summas 8.62605608349491 USD.
Mis oli kõigi aegade THN madalaim (ATL) hind?
THN nägi ATL hinda summas 0.000203861055076626 USD.
Milline on THN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THN kauplemismaht on $ 8.29K USD.
Kas THN sel aastal kõrgemale ka suundub?
THN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THN hinna ennustust.
