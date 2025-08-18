Throne (THN) reaalajas hind on $ 0.0002641. Viimase 24 tunni jooksul THN kaubeldud madalaim $ 0.0002613 ja kõrgeim $ 0.000266 näitab aktiivset turu volatiivsust. THNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.62605608349491 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000203861055076626.
Lüliajalise tootluse osas on THN muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel +16.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Throne (THN) – turuteave
Throne praegune turukapitalisatsioon on $ 103.20K$ 8.29K 24 tunnise kauplemismahuga. THN ringlev varu on 390.75M, mille koguvaru on 1974198687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Throne (THN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Throne tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000291
-0.11%
30 päeva
$ -0.0000653
-19.83%
60 päeva
$ -0.0010159
-79.37%
90 päeva
$ -0.0010059
-79.21%
Throne Hinnamuutus täna
Täna registreeris THN muutuse $ -0.000000291 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Throne 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000653 (-19.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Throne 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus THN $ -0.0010159 (-79.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Throne 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0010059 (-79.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.
