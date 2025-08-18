Rohkem infot THL

THL Hinnainfo

THL Valge raamat

THL Ametlik veebisait

THL Tokenoomika

THL Hinnaprognoos

THL Ajalugu

THL – ostujuhend

THL-usaldusraha valuutakonverter

THL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Thala logo

Thala hind(THL)

1 THL/USD reaalajas hind:

$0.1036
$0.1036$0.1036
+0.87%1D
USD
Thala (THL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:47 (UTC+8)

Thala (THL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.098
$ 0.098$ 0.098
24 h madal
$ 0.1049
$ 0.1049$ 0.1049
24 h kõrge

$ 0.098
$ 0.098$ 0.098

$ 0.1049
$ 0.1049$ 0.1049

$ 3.165408301267496
$ 3.165408301267496$ 3.165408301267496

$ 0.09371051889644796
$ 0.09371051889644796$ 0.09371051889644796

+1.17%

+0.87%

-9.36%

-9.36%

Thala (THL) reaalajas hind on $ 0.1037. Viimase 24 tunni jooksul THL kaubeldud madalaim $ 0.098 ja kõrgeim $ 0.1049 näitab aktiivset turu volatiivsust. THLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.165408301267496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09371051889644796.

Lüliajalise tootluse osas on THL muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel -9.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thala (THL) – turuteave

No.1442

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

$ 100.23K
$ 100.23K$ 100.23K

$ 10.37M
$ 10.37M$ 10.37M

49.02M
49.02M 49.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,811,473
99,811,473 99,811,473

49.01%

APTOS

Thala praegune turukapitalisatsioon on $ 5.08M $ 100.23K 24 tunnise kauplemismahuga. THL ringlev varu on 49.02M, mille koguvaru on 99811473. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.37M.

Thala (THL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Thala tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000894+0.87%
30 päeva$ -0.021-16.85%
60 päeva$ +0.0022+2.16%
90 päeva$ -0.0266-20.42%
Thala Hinnamuutus täna

Täna registreeris THL muutuse $ +0.000894 (+0.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Thala 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.021 (-16.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Thala 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus THL $ +0.0022 (+2.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Thala 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0266 (-20.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Thala (THL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Thala hinnaajaloo lehte.

Mis on Thala (THL)

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Thala on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Thala investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida THL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Thala kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Thala ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Thala hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thala (THL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thala (THL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thala nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thala hinna ennustust kohe!

Thala (THL) tokenoomika

Thala (THL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Thala (THL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Thala osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Thala osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

THL kohalike valuutade suhtes

1 Thala(THL)/VND
2,728.8655
1 Thala(THL)/AUD
A$0.157624
1 Thala(THL)/GBP
0.075701
1 Thala(THL)/EUR
0.088145
1 Thala(THL)/USD
$0.1037
1 Thala(THL)/MYR
RM0.436577
1 Thala(THL)/TRY
4.229923
1 Thala(THL)/JPY
¥15.2439
1 Thala(THL)/ARS
ARS$134.499937
1 Thala(THL)/RUB
8.265927
1 Thala(THL)/INR
9.074787
1 Thala(THL)/IDR
Rp1,672.580411
1 Thala(THL)/KRW
144.026856
1 Thala(THL)/PHP
5.864235
1 Thala(THL)/EGP
￡E.5.004562
1 Thala(THL)/BRL
R$0.55998
1 Thala(THL)/CAD
C$0.143106
1 Thala(THL)/BDT
12.593328
1 Thala(THL)/NGN
159.048838
1 Thala(THL)/UAH
4.273477
1 Thala(THL)/VES
Bs13.9995
1 Thala(THL)/CLP
$99.9668
1 Thala(THL)/PKR
Rs29.376136
1 Thala(THL)/KZT
56.144217
1 Thala(THL)/THB
฿3.34951
1 Thala(THL)/TWD
NT$3.114111
1 Thala(THL)/AED
د.إ0.380579
1 Thala(THL)/CHF
Fr0.08296
1 Thala(THL)/HKD
HK$0.810934
1 Thala(THL)/AMD
֏39.640362
1 Thala(THL)/MAD
.د.م0.932263
1 Thala(THL)/MXN
$1.956819
1 Thala(THL)/PLN
0.377468
1 Thala(THL)/RON
лв0.447984
1 Thala(THL)/SEK
kr0.990335
1 Thala(THL)/BGN
лв0.173179
1 Thala(THL)/HUF
Ft35.00912
1 Thala(THL)/CZK
2.16733
1 Thala(THL)/KWD
د.ك0.0316285
1 Thala(THL)/ILS
0.349469
1 Thala(THL)/NOK
kr1.056703
1 Thala(THL)/NZD
$0.174216

Thala ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Thala võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Thala ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thala kohta

Kui palju on Thala (THL) tänapäeval väärt?
Reaalajas THL hind USD on 0.1037 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THL/USD hind?
Praegune hind THL/USD on $ 0.1037. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thala turukapitalisatsioon?
THL turukapitalisatsioon on $ 5.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THL ringlev varu?
THL ringlev varu on 49.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THL (ATH) hind?
THL saavutab ATH hinna summas 3.165408301267496 USD.
Mis oli kõigi aegade THL madalaim (ATL) hind?
THL nägi ATL hinda summas 0.09371051889644796 USD.
Milline on THL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THL kauplemismaht on $ 100.23K USD.
Kas THL sel aastal kõrgemale ka suundub?
THL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:47 (UTC+8)

Thala (THL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

THL/USD kalkulaator

Summa

THL
THL
USD
USD

1 THL = 0.1037 USD

Kauplemine: THL

THLUSDT
$0.1036
$0.1036$0.1036
+0.68%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu