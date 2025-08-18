Thala (THL) reaalajas hind on $ 0.1037. Viimase 24 tunni jooksul THL kaubeldud madalaim $ 0.098 ja kõrgeim $ 0.1049 näitab aktiivset turu volatiivsust. THLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.165408301267496 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09371051889644796.
Lüliajalise tootluse osas on THL muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, +0.87% 24 tunni vältel -9.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Thala (THL) – turuteave
Thala praegune turukapitalisatsioon on $ 5.08M$ 100.23K 24 tunnise kauplemismahuga. THL ringlev varu on 49.02M, mille koguvaru on 99811473. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.37M.
Thala (THL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Thala tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000894
+0.87%
30 päeva
$ -0.021
-16.85%
60 päeva
$ +0.0022
+2.16%
90 päeva
$ -0.0266
-20.42%
Thala Hinnamuutus täna
Täna registreeris THL muutuse $ +0.000894 (+0.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Thala 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.021 (-16.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Thala 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus THL $ +0.0022 (+2.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Thala 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0266 (-20.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Thala (THL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.
Thala hinna ennustus (USD)
