THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THORWallet DEX (TGT1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THORWallet DEX (TGT1) teave THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Ametlik veebisait: https://www.thorwallet.org Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1lt8FAhHqgAxRPPH3tknggVP8nZOf19tS/view Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Ostke TGT1 kohe!

THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THORWallet DEX (TGT1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.74B $ 15.74B $ 15.74B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Praegune hind: $ 0.015743 $ 0.015743 $ 0.015743 Lisateave THORWallet DEX (TGT1) hinna kohta

THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TGT1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TGT1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TGT1 tokeni tokenoomikat, avastage TGT1 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TGT1 Kas olete huvitatud THORWallet DEX (TGT1) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TGT1 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TGT1 MEXC-ist osta!

THORWallet DEX (TGT1) hinna ajalugu TGT1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TGT1 hinna ajalugu kohe!

TGT1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TGT1 võiks suunduda? Meie TGT1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TGT1 tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!