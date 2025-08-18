Mis on THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THORWallet DEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida TGT1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse THORWallet DEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THORWallet DEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

THORWallet DEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on THORWallet DEX (TGT1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THORWallet DEX (TGT1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THORWallet DEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THORWallet DEX hinna ennustust kohe!

THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika

THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TGT1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

THORWallet DEX (TGT1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas THORWallet DEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THORWallet DEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TGT1 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

THORWallet DEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest THORWallet DEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THORWallet DEX kohta Kui palju on THORWallet DEX (TGT1) tänapäeval väärt? Reaalajas TGT1 hind USD on 0.016426 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TGT1/USD hind? $ 0.016426 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TGT1/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on THORWallet DEX turukapitalisatsioon? TGT1 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TGT1 ringlev varu? TGT1 ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TGT1 (ATH) hind? TGT1 saavutab ATH hinna summas 0.1383201583059602 USD . Mis oli kõigi aegade TGT1 madalaim (ATL) hind? TGT1 nägi ATL hinda summas 0.002850257066152566 USD . Milline on TGT1 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TGT1 kauplemismaht on $ 77.48K USD . Kas TGT1 sel aastal kõrgemale ka suundub? TGT1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TGT1 hinna ennustust

THORWallet DEX (TGT1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.