THORWallet DEX hind(TGT1)

1 TGT1/USD reaalajas hind:

THORWallet DEX (TGT1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:40 (UTC+8)

THORWallet DEX (TGT1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.75%

-0.76%

-4.86%

-4.86%

THORWallet DEX (TGT1) reaalajas hind on $ 0.016426. Viimase 24 tunni jooksul TGT1 kaubeldud madalaim $ 0.015822 ja kõrgeim $ 0.016592 näitab aktiivset turu volatiivsust. TGT1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1383201583059602 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002850257066152566.

Lüliajalise tootluse osas on TGT1 muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.76% 24 tunni vältel -4.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

THORWallet DEX (TGT1) – turuteave

0.00%

ETH

THORWallet DEX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 77.48K 24 tunnise kauplemismahuga. TGT1 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 904458459.53. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.43B.

THORWallet DEX (TGT1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse THORWallet DEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00012579-0.76%
30 päeva$ -0.003847-18.98%
60 päeva$ -0.011604-41.40%
90 päeva$ -0.001872-10.24%
THORWallet DEX Hinnamuutus täna

Täna registreeris TGT1 muutuse $ -0.00012579 (-0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

THORWallet DEX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003847 (-18.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

THORWallet DEX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TGT1 $ -0.011604 (-41.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

THORWallet DEX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001872 (-10.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada THORWallet DEX (TGT1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe THORWallet DEX hinnaajaloo lehte.

Mis on THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

THORWallet DEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THORWallet DEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TGT1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse THORWallet DEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THORWallet DEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

THORWallet DEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on THORWallet DEX (TGT1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THORWallet DEX (TGT1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THORWallet DEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake THORWallet DEX hinna ennustust kohe!

THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika

THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TGT1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

THORWallet DEX (TGT1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas THORWallet DEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THORWallet DEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TGT1 kohalike valuutade suhtes

1 THORWallet DEX(TGT1)/VND
432.25019
1 THORWallet DEX(TGT1)/AUD
A$0.02496752
1 THORWallet DEX(TGT1)/GBP
0.01199098
1 THORWallet DEX(TGT1)/EUR
0.0139621
1 THORWallet DEX(TGT1)/USD
$0.016426
1 THORWallet DEX(TGT1)/MYR
RM0.06915346
1 THORWallet DEX(TGT1)/TRY
0.67001654
1 THORWallet DEX(TGT1)/JPY
¥2.414622
1 THORWallet DEX(TGT1)/ARS
ARS$21.30468626
1 THORWallet DEX(TGT1)/RUB
1.30931646
1 THORWallet DEX(TGT1)/INR
1.43743926
1 THORWallet DEX(TGT1)/IDR
Rp264.93544678
1 THORWallet DEX(TGT1)/KRW
22.81374288
1 THORWallet DEX(TGT1)/PHP
0.9288903
1 THORWallet DEX(TGT1)/EGP
￡E.0.79271876
1 THORWallet DEX(TGT1)/BRL
R$0.0887004
1 THORWallet DEX(TGT1)/CAD
C$0.02266788
1 THORWallet DEX(TGT1)/BDT
1.99477344
1 THORWallet DEX(TGT1)/NGN
25.19321324
1 THORWallet DEX(TGT1)/UAH
0.67691546
1 THORWallet DEX(TGT1)/VES
Bs2.21751
1 THORWallet DEX(TGT1)/CLP
$15.834664
1 THORWallet DEX(TGT1)/PKR
Rs4.65315728
1 THORWallet DEX(TGT1)/KZT
8.89320066
1 THORWallet DEX(TGT1)/THB
฿0.5305598
1 THORWallet DEX(TGT1)/TWD
NT$0.49327278
1 THORWallet DEX(TGT1)/AED
د.إ0.06028342
1 THORWallet DEX(TGT1)/CHF
Fr0.0131408
1 THORWallet DEX(TGT1)/HKD
HK$0.12845132
1 THORWallet DEX(TGT1)/AMD
֏6.27900276
1 THORWallet DEX(TGT1)/MAD
.د.م0.14766974
1 THORWallet DEX(TGT1)/MXN
$0.30995862
1 THORWallet DEX(TGT1)/PLN
0.05979064
1 THORWallet DEX(TGT1)/RON
лв0.07096032
1 THORWallet DEX(TGT1)/SEK
kr0.1568683
1 THORWallet DEX(TGT1)/BGN
лв0.02743142
1 THORWallet DEX(TGT1)/HUF
Ft5.5454176
1 THORWallet DEX(TGT1)/CZK
0.3433034
1 THORWallet DEX(TGT1)/KWD
د.ك0.00500993
1 THORWallet DEX(TGT1)/ILS
0.05535562
1 THORWallet DEX(TGT1)/NOK
kr0.16738094
1 THORWallet DEX(TGT1)/NZD
$0.02759568

THORWallet DEX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest THORWallet DEX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse THORWallet DEX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THORWallet DEX kohta

Kui palju on THORWallet DEX (TGT1) tänapäeval väärt?
Reaalajas TGT1 hind USD on 0.016426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TGT1/USD hind?
Praegune hind TGT1/USD on $ 0.016426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on THORWallet DEX turukapitalisatsioon?
TGT1 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TGT1 ringlev varu?
TGT1 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TGT1 (ATH) hind?
TGT1 saavutab ATH hinna summas 0.1383201583059602 USD.
Mis oli kõigi aegade TGT1 madalaim (ATL) hind?
TGT1 nägi ATL hinda summas 0.002850257066152566 USD.
Milline on TGT1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TGT1 kauplemismaht on $ 77.48K USD.
Kas TGT1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
TGT1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TGT1 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:40 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

