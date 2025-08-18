THORWallet DEX (TGT1) reaalajas hind on $ 0.016426. Viimase 24 tunni jooksul TGT1 kaubeldud madalaim $ 0.015822 ja kõrgeim $ 0.016592 näitab aktiivset turu volatiivsust. TGT1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1383201583059602 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002850257066152566.
Lüliajalise tootluse osas on TGT1 muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.76% 24 tunni vältel -4.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
THORWallet DEX (TGT1) – turuteave
No.5496
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 77.48K
$ 77.48K$ 77.48K
$ 16.43B
$ 16.43B$ 16.43B
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
904,458,459.53
904,458,459.53 904,458,459.53
0.00%
ETH
THORWallet DEX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 77.48K 24 tunnise kauplemismahuga. TGT1 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 904458459.53. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.43B.
THORWallet DEX (TGT1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse THORWallet DEX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00012579
-0.76%
30 päeva
$ -0.003847
-18.98%
60 päeva
$ -0.011604
-41.40%
90 päeva
$ -0.001872
-10.24%
THORWallet DEX Hinnamuutus täna
Täna registreeris TGT1 muutuse $ -0.00012579 (-0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
THORWallet DEX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003847 (-18.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
THORWallet DEX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TGT1 $ -0.011604 (-41.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
THORWallet DEX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001872 (-10.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada THORWallet DEX (TGT1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.
THORWallet DEX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie THORWallet DEX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TGT1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse THORWallet DEX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie THORWallet DEX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
THORWallet DEX hinna ennustus (USD)
Kui palju on THORWallet DEX (TGT1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie THORWallet DEX (TGT1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida THORWallet DEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
THORWallet DEX (TGT1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TGT1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
THORWallet DEX (TGT1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas THORWallet DEX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust THORWallet DEX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.