TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) teave TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Ametlik veebisait: https://tokyogamestoken.com/ Valge raamat: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Plokiahela Explorer: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Ostke TGT kohe!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TOKYO GAMES TOKEN (TGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 652.62K $ 652.62K $ 652.62K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004068837884277866 $ 0.004068837884277866 $ 0.004068837884277866 Praegune hind: $ 0.004058 $ 0.004058 $ 0.004058 Lisateave TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hinna kohta

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TGT tokeni tokenoomikat, avastage TGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TGT Kas olete huvitatud TOKYO GAMES TOKEN (TGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TGT MEXC-ist osta!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hinna ajalugu TGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TGT hinna ajalugu kohe!

TGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TGT võiks suunduda? Meie TGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TGT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!