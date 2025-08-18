TOKYO GAMES TOKEN (TGT) reaalajas hind on $ 0.00435. Viimase 24 tunni jooksul TGT kaubeldud madalaim $ 0.004349 ja kõrgeim $ 0.004626 näitab aktiivset turu volatiivsust. TGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21934455720639162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004140564962539552.
Lüliajalise tootluse osas on TGT muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel -8.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) – turuteave
No.2231
$ 699.58K
$ 699.58K$ 699.58K
$ 60.23K
$ 60.23K$ 60.23K
$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M
160.82M
160.82M 160.82M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
16.08%
IMMUTABLE
TOKYO GAMES TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 699.58K$ 60.23K 24 tunnise kauplemismahuga. TGT ringlev varu on 160.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.35M.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TOKYO GAMES TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003375
-0.77%
30 päeva
$ -0.005442
-55.58%
60 päeva
$ -0.02336
-84.31%
90 päeva
$ -0.07565
-94.57%
TOKYO GAMES TOKEN Hinnamuutus täna
Täna registreeris TGT muutuse $ -0.00003375 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TOKYO GAMES TOKEN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005442 (-55.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TOKYO GAMES TOKEN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TGT $ -0.02336 (-84.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TOKYO GAMES TOKEN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07565 (-94.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.
TOKYO GAMES TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOKYO GAMES TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TOKYO GAMES TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOKYO GAMES TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TOKYO GAMES TOKEN hinna ennustus (USD)
Kui palju on TOKYO GAMES TOKEN (TGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOKYO GAMES TOKEN (TGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOKYO GAMES TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TOKYO GAMES TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOKYO GAMES TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.