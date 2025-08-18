Rohkem infot TGT

TOKYO GAMES TOKEN logo

TOKYO GAMES TOKEN hind(TGT)

1 TGT/USD reaalajas hind:

$0.00435
$0.00435
-0.77%1D
USD
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) reaalajas hinnagraafik
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004349
24 h madal
24 h madal
$ 0.004626
24 h kõrge
24 h kõrge

$ 0.004349
$ 0.004349$ 0.004349

$ 0.004626
$ 0.004626$ 0.004626

$ 0.21934455720639162
$ 0.21934455720639162$ 0.21934455720639162

$ 0.004140564962539552
$ 0.004140564962539552$ 0.004140564962539552

-0.83%

-0.77%

-8.25%

-8.25%

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) reaalajas hind on $ 0.00435. Viimase 24 tunni jooksul TGT kaubeldud madalaim $ 0.004349 ja kõrgeim $ 0.004626 näitab aktiivset turu volatiivsust. TGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21934455720639162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004140564962539552.

Lüliajalise tootluse osas on TGT muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel -8.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) – turuteave

No.2231

$ 699.58K
$ 699.58K$ 699.58K

$ 60.23K
$ 60.23K$ 60.23K

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

160.82M
160.82M 160.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

IMMUTABLE

TOKYO GAMES TOKEN praegune turukapitalisatsioon on $ 699.58K $ 60.23K 24 tunnise kauplemismahuga. TGT ringlev varu on 160.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.35M.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TOKYO GAMES TOKEN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003375-0.77%
30 päeva$ -0.005442-55.58%
60 päeva$ -0.02336-84.31%
90 päeva$ -0.07565-94.57%
TOKYO GAMES TOKEN Hinnamuutus täna

Täna registreeris TGT muutuse $ -0.00003375 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TOKYO GAMES TOKEN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005442 (-55.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TOKYO GAMES TOKEN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TGT $ -0.02336 (-84.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TOKYO GAMES TOKEN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.07565 (-94.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TOKYO GAMES TOKEN (TGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TOKYO GAMES TOKEN hinnaajaloo lehte.

Mis on TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TOKYO GAMES TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TOKYO GAMES TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TOKYO GAMES TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TOKYO GAMES TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on TOKYO GAMES TOKEN (TGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TOKYO GAMES TOKEN (TGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TOKYO GAMES TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TOKYO GAMES TOKEN hinna ennustust kohe!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TOKYO GAMES TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TOKYO GAMES TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TGT kohalike valuutade suhtes

1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/VND
114.47025
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/AUD
A$0.0066555
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/GBP
0.0031755
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/EUR
0.0036975
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/USD
$0.00435
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/MYR
RM0.0183135
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/TRY
0.1776975
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/JPY
¥0.63945
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/ARS
ARS$5.6346855
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/RUB
0.346434
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/INR
0.3806685
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/IDR
Rp70.1612805
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/KRW
6.041628
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/PHP
0.2459925
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/EGP
￡E.0.2097135
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/BRL
R$0.02349
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/CAD
C$0.006003
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/BDT
0.528264
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/NGN
6.671769
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/UAH
0.1792635
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/VES
Bs0.58725
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/CLP
$4.1934
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/PKR
Rs1.232268
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/KZT
2.3551335
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/THB
฿0.140766
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/TWD
NT$0.1306305
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/AED
د.إ0.0159645
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/CHF
Fr0.00348
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/HKD
HK$0.034017
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/AMD
֏1.662831
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/MAD
.د.م0.0391065
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/MXN
$0.0814755
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/PLN
0.0157905
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/RON
лв0.018792
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/SEK
kr0.041499
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/BGN
лв0.0072645
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/HUF
Ft1.467603
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/CZK
0.0909585
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/KWD
د.ك0.00132675
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/ILS
0.0146595
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/NOK
kr0.044196
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT)/NZD
$0.007308

TOKYO GAMES TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TOKYO GAMES TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TOKYO GAMES TOKEN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TOKYO GAMES TOKEN kohta

Kui palju on TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TGT hind USD on 0.00435 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TGT/USD hind?
Praegune hind TGT/USD on $ 0.00435. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TOKYO GAMES TOKEN turukapitalisatsioon?
TGT turukapitalisatsioon on $ 699.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TGT ringlev varu?
TGT ringlev varu on 160.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TGT (ATH) hind?
TGT saavutab ATH hinna summas 0.21934455720639162 USD.
Mis oli kõigi aegade TGT madalaim (ATL) hind?
TGT nägi ATL hinda summas 0.004140564962539552 USD.
Milline on TGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TGT kauplemismaht on $ 60.23K USD.
Kas TGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TGT hinna ennustust.
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

