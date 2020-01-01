TrustFi (TFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrustFi (TFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrustFi (TFI) teave TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. Ametlik veebisait: https://trustfi.org/ Valge raamat: https://docs.trustfi.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235 Ostke TFI kohe!

TrustFi (TFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrustFi (TFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 437.00K $ 437.00K $ 437.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 Praegune hind: $ 0.00437 $ 0.00437 $ 0.00437 Lisateave TrustFi (TFI) hinna kohta

TrustFi (TFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrustFi (TFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TFI tokeni tokenoomikat, avastage TFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TFI Kas olete huvitatud TrustFi (TFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TFI MEXC-ist osta!

TrustFi (TFI) hinna ajalugu TFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TFI hinna ajalugu kohe!

TFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TFI võiks suunduda? Meie TFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TFI tokeni hinna ennustust kohe!

