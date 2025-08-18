TrustFi (TFI) reaalajas hind on $ 0.00443. Viimase 24 tunni jooksul TFI kaubeldud madalaim $ 0.00439 ja kõrgeim $ 0.00444 näitab aktiivset turu volatiivsust. TFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5236513290314441 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003460539424845002.
Lüliajalise tootluse osas on TFI muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +1.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TrustFi praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 11.50K 24 tunnise kauplemismahuga. TFI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 443.00K.
TrustFi (TFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TrustFi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
TrustFi Hinnamuutus täna
Täna registreeris TFI muutuse $ -0.0000098 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TrustFi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00093 (+26.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TrustFi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TFI $ +0.00006 (+1.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TrustFi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00009 (+2.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.
