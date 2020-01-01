Tevaera (TEVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tevaera (TEVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tevaera (TEVA) teave Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Ametlik veebisait: https://tevaera.com/ Valge raamat: https://docs.tevaera.com/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Ostke TEVA kohe!

Tevaera (TEVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tevaera (TEVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Koguvaru: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ringlev varu: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.72M $ 20.72M $ 20.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 Praegune hind: $ 0.005179 $ 0.005179 $ 0.005179 Lisateave Tevaera (TEVA) hinna kohta

Tevaera (TEVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tevaera (TEVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TEVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TEVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TEVA tokeni tokenoomikat, avastage TEVA tokeni reaalajas hinda!

