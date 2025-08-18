Tevaera (TEVA) reaalajas hind on $ 0.005357. Viimase 24 tunni jooksul TEVA kaubeldud madalaim $ 0.005009 ja kõrgeim $ 0.005543 näitab aktiivset turu volatiivsust. TEVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02957069755751843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004384285635805737.
Lüliajalise tootluse osas on TEVA muutunud +1.70% viimase tunni jooksul, +1.65% 24 tunni vältel +1.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tevaera (TEVA) – turuteave
No.1746
$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M
$ 61.43K
$ 61.43K$ 61.43K
$ 21.43M
$ 21.43M$ 21.43M
489.91M
489.91M 489.91M
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
BASE
Tevaera praegune turukapitalisatsioon on $ 2.62M$ 61.43K 24 tunnise kauplemismahuga. TEVA ringlev varu on 489.91M, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Tevaera (TEVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tevaera tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00008696
+1.65%
30 päeva
$ +0.000883
+19.73%
60 päeva
$ -0.000306
-5.41%
90 päeva
$ -0.003495
-39.49%
Tevaera Hinnamuutus täna
Täna registreeris TEVA muutuse $ +0.00008696 (+1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tevaera 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000883 (+19.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tevaera 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TEVA $ -0.000306 (-5.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tevaera 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003495 (-39.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tevaera (TEVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.
Tevaera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TEVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tevaera kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tevaera ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tevaera hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tevaera (TEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tevaera (TEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tevaera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tevaera (TEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tevaera (TEVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tevaera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tevaera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.