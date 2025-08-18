Mis on Tevaera (TEVA)

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Tevaera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Tevaera hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tevaera (TEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tevaera (TEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tevaera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Tevaera (TEVA) tokenoomika

Tevaera (TEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tevaera (TEVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tevaera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tevaera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TEVA kohalike valuutade suhtes

Tevaera ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tevaera võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tevaera kohta Kui palju on Tevaera (TEVA) tänapäeval väärt? Reaalajas TEVA hind USD on 0.005357 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TEVA/USD hind? $ 0.005357 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TEVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tevaera turukapitalisatsioon? TEVA turukapitalisatsioon on $ 2.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TEVA ringlev varu? TEVA ringlev varu on 489.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEVA (ATH) hind? TEVA saavutab ATH hinna summas 0.02957069755751843 USD . Mis oli kõigi aegade TEVA madalaim (ATL) hind? TEVA nägi ATL hinda summas 0.004384285635805737 USD . Milline on TEVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TEVA kauplemismaht on $ 61.43K USD . Kas TEVA sel aastal kõrgemale ka suundub? TEVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEVA hinna ennustust

