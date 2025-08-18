Rohkem infot TEVA

TEVA Hinnainfo

TEVA Valge raamat

TEVA Ametlik veebisait

TEVA Tokenoomika

TEVA Hinnaprognoos

TEVA Ajalugu

TEVA – ostujuhend

TEVA-usaldusraha valuutakonverter

TEVA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tevaera logo

Tevaera hind(TEVA)

1 TEVA/USD reaalajas hind:

$0.005357
$0.005357$0.005357
+1.65%1D
USD
Tevaera (TEVA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:21 (UTC+8)

Tevaera (TEVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005009
$ 0.005009$ 0.005009
24 h madal
$ 0.005543
$ 0.005543$ 0.005543
24 h kõrge

$ 0.005009
$ 0.005009$ 0.005009

$ 0.005543
$ 0.005543$ 0.005543

$ 0.02957069755751843
$ 0.02957069755751843$ 0.02957069755751843

$ 0.004384285635805737
$ 0.004384285635805737$ 0.004384285635805737

+1.70%

+1.65%

+1.92%

+1.92%

Tevaera (TEVA) reaalajas hind on $ 0.005357. Viimase 24 tunni jooksul TEVA kaubeldud madalaim $ 0.005009 ja kõrgeim $ 0.005543 näitab aktiivset turu volatiivsust. TEVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02957069755751843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004384285635805737.

Lüliajalise tootluse osas on TEVA muutunud +1.70% viimase tunni jooksul, +1.65% 24 tunni vältel +1.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tevaera (TEVA) – turuteave

No.1746

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 61.43K
$ 61.43K$ 61.43K

$ 21.43M
$ 21.43M$ 21.43M

489.91M
489.91M 489.91M

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

BASE

Tevaera praegune turukapitalisatsioon on $ 2.62M $ 61.43K 24 tunnise kauplemismahuga. TEVA ringlev varu on 489.91M, mille koguvaru on 4000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Tevaera (TEVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tevaera tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00008696+1.65%
30 päeva$ +0.000883+19.73%
60 päeva$ -0.000306-5.41%
90 päeva$ -0.003495-39.49%
Tevaera Hinnamuutus täna

Täna registreeris TEVA muutuse $ +0.00008696 (+1.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tevaera 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000883 (+19.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tevaera 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TEVA $ -0.000306 (-5.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tevaera 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003495 (-39.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tevaera (TEVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tevaera hinnaajaloo lehte.

Mis on Tevaera (TEVA)

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

Tevaera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tevaera investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TEVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tevaera kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tevaera ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tevaera hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tevaera (TEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tevaera (TEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tevaera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tevaera hinna ennustust kohe!

Tevaera (TEVA) tokenoomika

Tevaera (TEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tevaera (TEVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tevaera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tevaera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TEVA kohalike valuutade suhtes

1 Tevaera(TEVA)/VND
140.969455
1 Tevaera(TEVA)/AUD
A$0.00814264
1 Tevaera(TEVA)/GBP
0.00391061
1 Tevaera(TEVA)/EUR
0.00455345
1 Tevaera(TEVA)/USD
$0.005357
1 Tevaera(TEVA)/MYR
RM0.02255297
1 Tevaera(TEVA)/TRY
0.21851203
1 Tevaera(TEVA)/JPY
¥0.787479
1 Tevaera(TEVA)/ARS
ARS$6.94808257
1 Tevaera(TEVA)/RUB
0.42700647
1 Tevaera(TEVA)/INR
0.46879107
1 Tevaera(TEVA)/IDR
Rp86.40321371
1 Tevaera(TEVA)/KRW
7.44023016
1 Tevaera(TEVA)/PHP
0.30293835
1 Tevaera(TEVA)/EGP
￡E.0.25852882
1 Tevaera(TEVA)/BRL
R$0.0289278
1 Tevaera(TEVA)/CAD
C$0.00739266
1 Tevaera(TEVA)/BDT
0.65055408
1 Tevaera(TEVA)/NGN
8.21624518
1 Tevaera(TEVA)/UAH
0.22076197
1 Tevaera(TEVA)/VES
Bs0.723195
1 Tevaera(TEVA)/CLP
$5.164148
1 Tevaera(TEVA)/PKR
Rs1.51753096
1 Tevaera(TEVA)/KZT
2.90033337
1 Tevaera(TEVA)/THB
฿0.1730311
1 Tevaera(TEVA)/TWD
NT$0.16087071
1 Tevaera(TEVA)/AED
د.إ0.01966019
1 Tevaera(TEVA)/CHF
Fr0.0042856
1 Tevaera(TEVA)/HKD
HK$0.04189174
1 Tevaera(TEVA)/AMD
֏2.04776682
1 Tevaera(TEVA)/MAD
.د.م0.04815943
1 Tevaera(TEVA)/MXN
$0.10108659
1 Tevaera(TEVA)/PLN
0.01949948
1 Tevaera(TEVA)/RON
лв0.02314224
1 Tevaera(TEVA)/SEK
kr0.05115935
1 Tevaera(TEVA)/BGN
лв0.00894619
1 Tevaera(TEVA)/HUF
Ft1.8085232
1 Tevaera(TEVA)/CZK
0.1119613
1 Tevaera(TEVA)/KWD
د.ك0.001633885
1 Tevaera(TEVA)/ILS
0.01805309
1 Tevaera(TEVA)/NOK
kr0.05458783
1 Tevaera(TEVA)/NZD
$0.00899976

Tevaera ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tevaera võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tevaera ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tevaera kohta

Kui palju on Tevaera (TEVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TEVA hind USD on 0.005357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TEVA/USD hind?
Praegune hind TEVA/USD on $ 0.005357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tevaera turukapitalisatsioon?
TEVA turukapitalisatsioon on $ 2.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TEVA ringlev varu?
TEVA ringlev varu on 489.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TEVA (ATH) hind?
TEVA saavutab ATH hinna summas 0.02957069755751843 USD.
Mis oli kõigi aegade TEVA madalaim (ATL) hind?
TEVA nägi ATL hinda summas 0.004384285635805737 USD.
Milline on TEVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TEVA kauplemismaht on $ 61.43K USD.
Kas TEVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TEVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TEVA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:51:21 (UTC+8)

Tevaera (TEVA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TEVA/USD kalkulaator

Summa

TEVA
TEVA
USD
USD

1 TEVA = 0.005357 USD

Kauplemine: TEVA

TEVAUSDT
$0.005357
$0.005357$0.005357
+1.67%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu