Titan (TES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Titan (TES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Titan (TES) teave Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Ametlik veebisait: https://titantrading.io/ Valge raamat: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Ostke TES kohe!

Titan (TES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Titan (TES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.92K $ 66.92K $ 66.92K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 669.20K $ 669.20K $ 669.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Praegune hind: $ 0.006692 $ 0.006692 $ 0.006692 Lisateave Titan (TES) hinna kohta

Titan (TES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Titan (TES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TES tokeni tokenoomikat, avastage TES tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TES Kas olete huvitatud Titan (TES) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TES ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TES MEXC-ist osta!

Titan (TES) hinna ajalugu TES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TES hinna ajalugu kohe!

TES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TES võiks suunduda? Meie TES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TES tokeni hinna ennustust kohe!

